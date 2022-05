Poutine s'empare de Mariupol, mais une victoire plus large dans le Donbas s'éloigne de sa portée

Par Tom Balmforth et Jonathan Landay

KYIV/KHARKIV, Ukraine (Reuters) - Alors même que le Kremlin s'apprête à prendre le contrôle total des ruines de la ville de Mariupol, il est confronté à la perspective croissante d'une défaite dans sa tentative de conquête de tout le Donbas oriental de l'Ukraine, car ses forces gravement mutilées manquent d'effectifs pour des avancées significatives.

Le président russe Vladimir Poutine devra peut-être décider s'il envoie davantage de troupes et de matériel pour reconstituer sa force d'invasion dramatiquement affaiblie, alors que l'afflux d'armes occidentales modernes renforce la puissance de combat de l'Ukraine, selon les analystes.

Il est peu probable que les forces russes soient vaincues rapidement, même si aucun nouveau déploiement majeur de troupes ne se matérialise, ce qui ouvre la voie à la poursuite de la bataille du Donbas, qui dure depuis quatre semaines.

"Je pense que ce sera soit la défaite avec le dispositif de forces actuel, soit la mobilisation. Je ne pense pas qu'il y ait de juste milieu", a déclaré Konrad Muzyka, directeur du cabinet de conseil Rochan, basé en Pologne.

Lui et d'autres analystes ont déclaré que la force d'invasion russe était confrontée à des pertes insoutenables de troupes et d'équipements, et que leur fenêtre pour une percée se rétrécissait avec l'Ukraine qui fait maintenant intervenir l'artillerie lourde occidentale dans la mêlée.

"Le temps joue définitivement contre les Russes. Ils sont à court d'équipement. Ils sont à court de missiles particulièrement avancés. Et, bien sûr, les Ukrainiens deviennent plus forts presque chaque jour", a déclaré Neil Melvin du groupe de réflexion RUSI à Londres.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que "tout se déroule comme prévu... il ne fait aucun doute que tous les objectifs seront atteints", a rapporté l'agence de presse RIA.

Mais dans un commentaire inhabituellement critique diffusé cette semaine sur la principale chaîne de télévision russe, un éminent analyste militaire a déclaré que les Russes devraient cesser d'avaler des "tranquillisants informationnels" sur ce que Poutine appelle une opération militaire spéciale.

Avec le flux croissant de fournitures d'armes américaines et européennes aux forces ukrainiennes, "la situation va franchement empirer pour nous", a déclaré Mikhail Khodaryonok, un colonel à la retraite.

AZOVSTAL FALLS

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dans une tentative ratée de prendre la capitale, Kiev. Elle s'est ensuite retirée pour se concentrer sur une "deuxième phase" annoncée le 19 avril pour capturer le sud et l'ensemble du Donbas, dont une partie est tenue par des séparatistes soutenus par Moscou depuis 2014.

La Russie a conservé son corridor terrestre dans le sud de l'Ukraine, mais a été gênée par les troupes ukrainiennes qui ont résisté à des bombardements massifs pendant 82 jours dans l'aciérie Azovstal de Marioupol avant de mettre fin à leur résistance cette semaine.

Pendant ce temps, les forces de Poutine ont fait pression sur les positions fortifiées et aguerries de l'Ukraine à l'est, tout en essayant de les couper dans un encerclement massif en avançant vers le sud depuis la ville ukrainienne d'Izium.

Environ un tiers du Donbas était tenu par des séparatistes soutenus par la Russie avant l'invasion. Moscou contrôle désormais environ 90 % de la région de Louhansk, mais n'a pas réussi à faire des percées majeures vers les villes clés de Sloviansk et Kramatorsk à Donetsk afin d'étendre son contrôle sur l'ensemble de la région.

"Je suis profondément sceptique quant à leurs perspectives" de conquérir l'ensemble du Donbas, a déclaré Michael Kofman, expert de l'armée russe auprès de CNA, une organisation américaine de recherche et d'analyse à but non lucratif.

"Ils ont affaire à une force dramatiquement affaiblie, dont le moral est probablement considérablement réduit. Les officiers ont peu envie de poursuivre les offensives et les dirigeants politiques russes semblent dans l'ensemble tergiverser alors qu'ils sont confrontés à la défaite stratégique elle-même", a-t-il déclaré.

Muzyka a déclaré que la Russie semblait changer d'objectif dans le Donbas et avait déplacé les groupes tactiques des bataillons vers l'est après avoir échoué à briser les défenses ukrainiennes à Donetsk.

"Ils n'ont pas pu pousser à partir d'Izium et se sont donc déplacés vers Sievierodonetsk et Lyman, peut-être dans le but d'essayer d'encercler les forces ukrainiennes autour de Sievierodonetsk et Lyman. Que cela se produise ou non est une question totalement différente", a-t-il déclaré.

Le général Valery Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, s'est rendu sur le front ce mois-ci dans le but apparent d'aplanir les problèmes, mais rien ne prouve qu'il y soit parvenu, a déclaré Jack Keane, président de l'Institute for the Study of War à Washington.

"Cette offensive est bel et bien au point mort", a-t-il déclaré.

Au nord du Donbas, Kiev a monté une contre-offensive près de la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, qui a éloigné les forces russes de la portée de tir de la deuxième plus grande ville du pays et a même atteint la frontière à un endroit.

Selon M. Muzyka, l'Ukraine pourrait sécuriser une partie importante de sa frontière avec la Russie au nord de Kharkiv cette semaine.

Mais l'Ukraine ne sera pas en mesure de reproduire cette avancée rapide dans le Donbas où les troupes russes sont beaucoup plus densément concentrées.

"Ce sera un combat difficile. Il va y avoir un dur combat et potentiellement un long combat. L'armée russe ne s'est pas bien comportée à l'offensive, mais elle ne se met pas en déroute ou ne se rend pas facilement non plus", a déclaré Kofman.

LA 'GUERRE DE L'ARTILLERIE

L'afflux d'armes lourdes occidentales, y compris des dizaines d'obusiers M777 américains - et certains canadiens - qui ont une plus grande portée que leurs équivalents russes, pourrait donner à l'Ukraine un avantage dans une guerre qui a tourné autour des duels d'artillerie.

"Les Ukrainiens commencent à distancer les Russes. Cela signifie qu'ils sont capables d'opérer sans la menace des tirs de contre-batterie des Russes", a déclaré Muzyka.

"Ne vous méprenez pas, les Russes jouissent toujours d'une supériorité globale en matière d'artillerie en termes de nombre, mais je ne suis pas sûr qu'il en soit de même pour la qualité maintenant... C'est une guerre d'artillerie".

Muzyka et Kofman ont déclaré que même si Poutine envoie effectivement plus de troupes, l'organisation d'un tel mouvement pourrait prendre des mois.

"Il est très clair qu'ils se préparent à prendre au moins une sorte de mesures pour appeler des hommes ayant une expérience de service antérieure. Mais pour l'instant, d'après ce que je peux dire, Poutine ne fait que botter en touche et laisse la situation au sein de l'armée russe empirer", a déclaré Kofman.

"Pour l'instant", a-t-il ajouté, "cela ressemble à la dernière offensive des Russes".

