Poutine s'en prend à l'Occident à propos de la guerre en Ukraine et affirme que l'opération se déroule comme prévu.

Lors d'une conférence à Moscou jeudi, Poutine a présenté une litanie familière de griefs contre "nos adversaires occidentaux" et a déclaré que la domination de l'Occident sur les affaires mondiales touchait à sa fin.

Poutine a accusé l'Occident d'avoir incité à la guerre en Ukraine et de jouer un jeu "dangereux, sanglant et sale" qui sème le chaos dans le monde. En fin de compte, a déclaré Poutine, l'Occident devra parler à la Russie et aux autres grandes puissances de l'avenir du monde.

"Nous nous trouvons à une frontière historique : La décennie à venir est probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et, en même temps, la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", a déclaré l'ancien espion du KGB, âgé de 70 ans, lors d'une conférence annuelle sur la politique étrangère.

Le conflit, qui a débuté il y a huit mois par l'invasion de l'Ukraine voisine par les forces russes, a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes, ébranlé l'économie mondiale et rouvert les divisions de l'époque de la guerre froide.

Pendant ce temps, les attaques russes sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine ont forcé des coupures d'électricité dans la capitale Kiev et dans d'autres endroits, ont déclaré des responsables.

Les attaques de missiles et de drones ne briseront pas le moral des Ukrainiens, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans une allocution vidéo jeudi soir, alors qu'il se tenait à l'extérieur, dans le noir, à côté de l'épave d'un drone abattu.

"Les bombardements ne nous briseront pas - entendre l'hymne de l'ennemi sur notre terre est plus effrayant que les roquettes de l'ennemi dans notre ciel. Nous n'avons pas peur de l'obscurité", a-t-il déclaré.

AUCUNE MENTION DE REVERS

Interrogé lors de la conférence pour savoir s'il y avait eu des déceptions au cours de l'année écoulée, Poutine a répondu simplement : "Non", bien qu'il ait également déclaré qu'il pense toujours aux vies russes perdues en Ukraine. En réponse à une question, Poutine n'a fait aucune mention des revers subis par la Russie sur le champ de bataille au cours des derniers mois.

A la question de savoir si l'opération se déroulait comme prévu, Poutine a répondu que les objectifs russes n'avaient pas changé.

La Russie se bat pour protéger le peuple du Donbas, a-t-il dit, en faisant référence à une région industrielle de l'est qui comprend deux des quatre provinces ukrainiennes qu'il a proclamées annexées le mois dernier. Les sanctions économiques ont déjà eu leur pire impact et finiront par rendre la Russie plus forte en rendant son industrie plus indépendante, a-t-il déclaré.

Des combats se déroulent dans l'est de l'Ukraine depuis 2014 entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie.

Les dirigeants occidentaux libéraux ont sapé les "valeurs traditionnelles" dans le monde entier, en imposant aux autres pays une culture avec "des dizaines de genres, des parades gay", a déclaré Poutine.

Les remarques de Poutine n'étaient pas très nouvelles et n'indiquaient pas un changement dans ses objectifs stratégiques, y compris en Ukraine, a déclaré la Maison Blanche.

"A différents niveaux, nous maintenons des canaux de communication ouverts avec les Russes, et nous continuerons à les utiliser", a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, au sujet de l'appel de Poutine au dialogue stratégique.

Un conseiller présidentiel ukrainien a qualifié le discours de Poutine de "pour Freud".

CHANTAGE" NUCLÉAIRE

Dans son discours, Poutine a minimisé l'éventualité d'une impasse nucléaire avec l'Occident, insistant sur le fait que la Russie n'avait pas menacé d'utiliser des armes nucléaires et n'avait fait que répondre au "chantage" nucléaire des dirigeants occidentaux. Lui et d'autres responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises ces dernières semaines que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires pour protéger son intégrité territoriale, des remarques interprétées par l'Occident comme des menaces implicites de les utiliser pour défendre des parties de l'Ukraine que la Russie prétend avoir annexées. Des dizaines de pays ont condamné les annexions comme étant illégales.

Il a également répété la dernière allégation de la Russie - que l'Ukraine prévoyait d'utiliser une soi-disant "bombe sale" pour répandre du matériel nucléaire, ce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont qualifié de "manifestement faux". Poutine a déclaré que les Ukrainiens mèneraient une telle attaque pour blâmer la Russie.

La suggestion de Kiev selon laquelle l'accusation russe pourrait signifier que Moscou envisage de faire exploser une "bombe sale" elle-même est fausse, a-t-il déclaré.

"Nous n'avons pas besoin de faire cela. Cela n'aurait aucun sens de faire cela", a déclaré Poutine.

BOMBARDEMENTS DE KHERSON

Les combats sur le terrain semblent avoir ralenti ces derniers jours, les responsables ukrainiens affirmant que le terrain difficile et le mauvais temps avaient freiné leur principale avancée dans le sud de la province de Kherson.

Jeudi, un proche allié de Poutine, le leader tchétchène Ramzan Kadyrov, a déclaré que 23 de ses soldats avaient été tués et 58 autres blessés dans une attaque d'artillerie ukrainienne cette semaine dans la région de Kherson. Après l'attaque, les forces tchétchènes ont mené une attaque de vengeance et tué environ 70 Ukrainiens, a-t-il dit. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement son récit.

Les forces russes ont bombardé les positions ukrainiennes sur toute la longueur de la ligne de contact et ont construit des fortifications, notamment sur la rive est de la rivière Dnipro, a déclaré l'état-major général des forces armées ukrainiennes dans un post Facebook jeudi soir.

Les forces russes ont ciblé plus de 15 localités le long de la ligne de front, selon le post.

Les forces russes subissent des pénuries de matériel et d'équipement, y compris de vêtements d'hiver chauds, ce qui a entraîné une augmentation des vols et des pillages dans les zones occupées par les Russes, a-t-il ajouté.

Les forces russes ont persisté dans leurs tentatives d'avancer sur les deux théâtres des combats les plus intenses dans l'est de la région de Donetsk - Bakhmut et Avdiivka, a déclaré l'armée ukrainienne.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur les champs de bataille.