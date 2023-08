MOSCOU, 24 août (Reuters) -

Vladimir Poutine a adressé jeudi ses condoléances aux proches d'Evguéni Prigojine, saluant la mémoire d'un "homme d'affaires talentueux" et confirmant la mort probable du patron du groupe paramilitaire Wagner dans le crash d'un jet privé mercredi au nord de Moscou.

Rompant le silence des autorités russes sur la chute de l'appareil, dont les causes restent indéterminées, le président russe a déclaré que l'examen des circonstances du drame prendrait du temps, alors que les dix victimes du crash n'ont pas encore été formellement identifiées par les enquêteurs.

"Concernant cette tragédie, je voudrais d'abord exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie", a ajouté Vladimir Poutine lors d'une réunion au Kremlin retransmise à la télévision.

"Si les employés de la société Wagner se trouvaient (dans l'avion), et les premiers éléments indiquent qu'ils y étaient, je voudrais souligner que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune qui est de combattre le régime néo-nazi en Ukraine", a-t-il poursuivi.

"Nous nous en souvenons, nous le savons, et nous n'oublierons pas."

Le crash de l'avion s'est produit deux mois jour pour jour après une rébellion avortée d'Evguéni Prigojine, une "trahison" dénoncée à l'époque comme un "coup dans le dos" par Vladimir Poutine.

Jeudi, le président russe a rappelé qu'il connaissait le patron du groupe Wagner, un ancien détenu de droit commun devenu le "cuisinier" du Kremlin à la tête d'une lucrative entreprise de restauration collective avant de fonder la société de mercenaires, depuis les années 1990.

"C'était un homme talentueux, un homme d'affaires talentueux, il travaillait non seulement pour notre pays, et obtenait des résultats, mais aussi à l'étranger, en particulier en Afrique", a déclaré Vladimir Poutine. (Bureau de Moscou, rédigé par Gareth Jones, version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)