MOSCOU, 14 mai (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine se rendra jeudi et vendredi en Chine pour une visite d'Etat, son premier voyage à l'étranger depuis son investiture pour un nouveau mandat présidentiel de six ans il y a une semaine, a déclaré le Kremlin mardi.

"A l'invitation du président chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine effectuera une visite d'Etat en Chine les 16 et 17 mai", a dit le Kremlin.

Les deux dirigeants "discuteront en détail de l'ensemble des questions relatives à leur partenariat global et à la coopération stratégique (...) et échangeront leurs points de vue sur les questions internationales et régionales les plus urgentes", a-t-il ajouté. (Guy Faulconbridge, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)