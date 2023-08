Le président Vladimir Poutine a signé une loi introduisant un impôt sur les bénéfices exceptionnels des entreprises russes, qui a été publiée sur le site web du gouvernement vendredi.

Cette loi, adoptée par le parlement le mois dernier, vise à collecter 300 milliards de roubles et à alléger la pression sur le budget alors que la Russie mène sa guerre en Ukraine. Reuters a rapporté en exclusivité vendredi que la Russie avait doublé son objectif de dépenses de défense pour 2023 à plus de 100 milliards de dollars, soit un tiers de l'ensemble des dépenses publiques.

Le taux de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels sera de 10 % de la différence entre le bénéfice moyen des entreprises pour 2021-22 et leur bénéfice pour 2018-19. Les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % si elles paient avant le 30 novembre.

Des exemptions sont prévues pour une série de secteurs, notamment les petites et moyennes entreprises et les sociétés pétrolières, gazières et charbonnières. (Reportage de Reuters, rédaction de Mark Trevelyan ; édition de Toby Chopra)