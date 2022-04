Matières premières : Poutine veut "surveiller" les exportations alimentaires vers les pays "hostiles"

Moscou (awp/afp) - Le président russe Vladimir Poutine a proposé mardi de "surveiller" les livraisons alimentaires vers les pays "hostiles" au Kremlin, en pleine vague de sanctions contre Moscou ayant des conséquences sur de nombreux secteurs agricoles.

"Cette année, sur fond de pénurie alimentaire mondiale, nous allons devoir être plus attentifs aux livraisons alimentaires à l'étranger et surveiller en particulier les conditions de ces exportations vers les pays qui mènent contre nous une politique hostile", a affirmé M. Poutine, lors d'une réunion retransmise à la télévision publique.

Le dirigeant russe a aussi assuré que la production alimentaire nationale couvrait "pleinement" les besoins du pays, tout en soulignant le "potentiel" agricole de la Russie.

Il a aussi appelé à fixer des "objectifs clairs" pour trouver des produits de substitution après la suspension en Russie de nombreuses importations, liée aux sanctions. Il a également ordonné de renforcer la production de matériel agricole en Russie.

De nombreux pays subissent actuellement d'importantes hausses des prix alimentaires, une inflation renforcée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, deux fournisseurs clés d'aliments de base dans le monde, notamment les céréales et les huiles.

En visant la chaîne logistique et des institutions financières russes, les sanctions occidentales rendent aussi plus difficile l'exportation d'engrais, dont la Russie est l'un des plus gros producteurs au monde, ce qui pourrait encore renforcer l'inflation.

M. Poutine a toutefois assuré mardi que l'engrais russe trouvera preneur. "Il faut s'occuper de ça attentivement, des questions logistiques et des assurances. Il y a une pénurie (de l'engrais russe, ndlr) et les gens en achèteront. Personne ne veut mourir de faim."

