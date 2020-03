Bourse de Paris : Powell coule une bielle ?

Bon OK, le titre du jour est un peu vache, mais c'est ce que tout le monde a pensé hier sur les marchés, quand la Fed a annoncé cette double baisse de taux, qui a surpris par son ampleur (dans le monde feutré des banques centrales, les variations se font en général par quart de point) et par son timing (à l'heure du goûter en Europe, alors que Wall Street avait déjà ouvert). Pour être parfaitement honnête avec Jerome Powell, cette décision est collégiale : elle a été prise à l'unanimité des banquiers de la Fed, à cause des craintes que fait peser le coronavirus sur l'économie.

Les investisseurs ne sont pas totalement pris au dépourvu car le marché envisageait depuis quelques jours une telle baisse de taux lors de la prochaine réunion de l'institution, le 18 mars. C'est l'empressement à agir qui questionne. En voulant envoyer un message fort, la Fed n'a-t-elle pas jeté de l'huile sur le feu ? Telle est la question, d'autant que les économistes et le bon sens laissent penser que triturer les taux directeurs n'aura pas grand effet sur la propagation de l'épidémie de coronavirus. En tout cas, l'annonce a permis aux vendeurs de peur de ressortir du bois, de la faction "on-ne-nous-dit-pas-tout" à la frange "la-dernière-fois-c'était-en-2008".

A ce stade, j'ai une pensée pour l'économiste d'une grande gestion qui a publié hier un papier très intéressant, exhortant la finance à sortir de la culture de la peur, en suggérant à la Fed de s'abstenir de prendre l'initiative, au risque de semer le trouble et de créer davantage d'instabilité. Une analyse publiée quelques minutes avant l'annonce de la Fed… Pour ceux que ça intéresse, cet économiste estime que la réplique devrait venir des gouvernements par la voie budgétaire et fiscale (et sanitaire) et pas des autorités financières. Raté.

Sur front du coronavirus, la propagation continue dans le monde, mais le nombre de nouveaux cas continue à reculer en Chine, où le décompte pourrait même s'inverser dans les jours à venir. L'OMS a enfin une communication plus rationnelle. L'organisation, qui a donné une grande impression de confusion au début de l'épidémie, a indiqué que le taux de mortalité du coronavirus est de l'ordre de 3,4%, contre moins de 1% pour la grippe, mais délivre un message positif. "Pour résumer, le Covid-19 se propage moins efficacement que la grippe, sa transmission ne semble pas être provoquée par des personnes qui ne sont pas malades, il provoque une maladie plus grave que la grippe, il n'y a pas encore de vaccins ni de traitement et il peut être contenu", a résumé le directeur général de l'OMS.

Que nous disent les indicateurs avancés ce matin ? Ils se sont fermement ancrés dans le vert pendant la nuit aux Etats-Unis et sont indécis en Europe. Tout cela reste très volatile. L'Asie du Sud-Est hésite autour de l'équilibre, avec une majorité de baisses.

Les temps forts économiques du jour

Les ventes de détail allemandes (8h00) et européennes (11h00) encadreront les PMI finaux des services dans plusieurs pays d'Europe. Aux Etats-Unis, l'évolution de l'emploi selon ADP (14h15), les PMI des services de Markit (15h45) et de l'ISM (16h00) puis les stocks pétroliers (16h30) sont programmés. Ce matin, l'indice PMI Composite (manufacturier + services) chinois compilé par Caixin et Markit a coulé, sans surprise, sur des planchers à cause du coronavirus. Ce matin, le PIB australien du 4e trimestre a été annoncé en hausse de 0,5% contre un consensus à 0,4%.

L'euro se stabilise à 1,1161 USD tandis que l'once d'or consolide à 1642 USD. Le pétrole remonte fort, à 47,20 USD pour le WTI et à 52,67 USD pour le Brent. Le taux du T-Bond US passe sous la barre de 1% pour la première fois de l'histoire. Le Bitcoin se négocie 8833 USD.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 140 EUR.

Addex : Baader Helvea démarre le suivi à la vente en visant 1,32 CHF.

Bayer : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 85 EUR.

DKSH : MainFirst passe de vendre à acheter en visant 70 CHF.

Dufry : Goldman Sachs abaisse de 96 à 68 CHF son objectif.

Edenred : J.P. Morgan passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 43 à 54 EUR.

EDP Renovaveis : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 14,50 EUR.

Handelsbanken : DNB Markets passe de vendre conserver en visant 100 SEK.

HelloFresh : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 25 à 27 EUR.

Implenia : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 50 à 60 CHF.

Lundbeck : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 265 SEK.

Rockwool : Handelsbanken passe de conserver à acheter avec un objectif de 1850 DKK.

Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif réduit de 172 à 166 EUR.

Sunrise : Credit Suisse passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 95 CHF.

Swedbank : DNB Markets passe de conserver à acheter en visant 180 SEK.

Total : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours ajusté de 48 à 47 EUR.

L’actualité des sociétés

Elis a terminé l'exercice 2019 sur une note financière positive, avec une amélioration de la plupart des indicateurs de résultats et un dividende augmenté de 5% à 0,39 EUR, et vise cette année une hausse de son activité, sauf impact du coronavirus. Eurofins accroît de 20% à 3,45 EUR son dividende annuel, en marge de l'annonce de ses résultats, en des objectifs relevés en 2020 et 2021. Atos rembourse par anticipation un emprunt de 600 M€ émis en 2015. GIMD vend 0,5% de bioMérieux (environ 600 000 titres) pour 49 M€. Korian émet 400 M€ d'OCEANE. Roctool augmente son capital grâce à ses BSA. Orapi signe un accord de refinancement. Voluntis scelle un partenariat de développement avec Bristol-Myers Squibb. Mauna Kea reçoit le marquage FDA pour sa plate-forme Cellvizio de dernière génération. Genkyotex annonce une publication sur des résultats positifs pour son setanaxib. Un expert indépendant pour se prononcer sur l'OPA visant la Société Française de Casinos. Eurobio Scientific déploie ses solutions de diagnostic du Coronavirus. Haulotte, Agripower et Manitou ont publié leurs comptes.

Aux dernières rumeurs, Facebook songerait à revoir les bases de sa monnaie Libra pour convaincre les régulateurs rétifs. Exor vend PartnerRe à Covéa pour 9 Mds$. Hewlett Packard Enterprise abaisse sa prévision de free cash-flow. Newell Brands fait l'objet d'une enquête la SEC sur ses pratiques comptables. Les résultats semestriels de Dormakaba se contractent. Helvetia annonce des résultats en progression et le succès de sa stratégie, avec un dividende relevé à 5 CHF. JPMorgan Chase va mener un test grandeur nature sur la capacité de l'établissement a fonctionné en laissant une partie de ses salariés à la maison pour travailler à distance à cause du coronavirus. Bossard, dont la rentabilité annuelle s'est contractée, ne fournit pas d'objectifs financiers pour 2020.

Ça publie. Brown-Forman, Evonik, Eurofins, Brenntag, Helvetia, Elis, Somfy, Dormakaba, Dialog Semiconductor, Ontex…