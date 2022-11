Powell déclare que les responsables de la Fed se sont réengagés à respecter les nouvelles normes d'éthique

"La confiance du public est vraiment l'atout le plus important de la Fed, et de toute banque centrale", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse à l'issue de la dernière réunion de politique générale de la banque centrale. Citant les nouvelles normes d'éthique imposées aux décideurs au début de l'année, M. Powell a déclaré que "chaque fois que l'un d'entre nous, l'un des décideurs, enfreint ou ne respecte pas ces règles, nous risquons de saper cette confiance".

Powell s'est exprimé à la suite des derniers développements d'une controverse qui poursuit la Fed depuis un peu plus d'un an maintenant.

En septembre 2021, des divulgations financières ont révélé des transactions actives de la part des présidents des Fed de Dallas et de Boston, ce qui a conduit les deux hommes à prendre une retraite anticipée plus tard dans le mois après que Powell n'ait pas exprimé sa confiance dans leur direction. Le commandant en second de la Fed, Richard Clarida, a démissionné en début d'année suite à des questions sur ses propres transactions.

Annoncé l'année dernière et mis en œuvre cette année, la Fed a imposé un nouveau code d'éthique qui limite fortement ce dans quoi les fonctionnaires, les cadres supérieurs et leurs familles peuvent investir et quand ils peuvent déplacer de l'argent.

Mais même avec ces nouvelles normes, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré le mois dernier qu'il avait accidentellement violé le code d'éthique auquel les fonctionnaires étaient soumis avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, qui interdisait la possession d'actions bancaires et interdisait les transactions autour des réunions de politique monétaire et des périodes de stress du marché. Bostic a ensuite réitéré ses déclarations et la Fed a demandé à son inspecteur général (IG) interne de se pencher sur la question.

La Fed a reçu un autre coup dur à la suite d'un rapport du New York Times en octobre, qui a révélé que le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a parlé le mois dernier à huis clos à un groupe bancaire, contournant ainsi les règles qui interdisent aux responsables des banques centrales de faire exactement cela. La Fed de Saint-Louis a déclaré qu'elle avait entendu la critique et qu'elle envisagerait des changements pour les prochaines apparitions.

Lors de sa conférence de presse de mercredi, M. Powell a déclaré que les difficultés de M. Bostic avaient été découvertes dans le cadre des efforts du dirigeant de la Fed régionale pour s'assurer que sa situation financière personnelle répondait aux exigences du nouveau code d'éthique. M. Powell n'a pas commenté directement l'apparition de M. Bullard devant le groupe de banquiers.

Le chef de la Fed a déclaré que les responsables avaient eu une discussion au début de la réunion de politique générale de deux jours de cette semaine sur "l'importance de nous tenir individuellement et collectivement responsables de connaître et de suivre la norme élevée qui est établie dans nos règles existantes en ce qui concerne à la fois les activités d'investissement personnelles et les communications externes."

"Nous comprenons l'importance de ces questions", a déclaré M. Powell, avant d'ajouter : "Nous nous sommes à nouveau engagés les uns envers les autres, envers cette institution, à nous tenir aux normes les plus élevées et à éviter ces problèmes."

RAPPORT DE L'IG

La suite des événements sur le front de l'éthique n'est pas claire. Alors que Clarida et Powell ont tous deux été blanchis par l'IG pour avoir délibérément violé les règles financières de la banque centrale - Powell a également eu quelques changements d'investissement accidentels pendant des périodes interdites - un rapport séparé examinant ce qui s'est passé dans les banques régionales n'a pas encore été publié.

Un porte-parole de l'organisme de surveillance a récemment refusé de dire quand ce rapport pourrait être publié.

Le rapport est très attendu, en grande partie parce que Robert Kaplan, un ancien haut dirigeant de Goldman Sachs, avait acheté et vendu, pour plusieurs millions de dollars, un large éventail d'actions et d'autres investissements. Kaplan n'a pas révélé dans ses divulgations existantes toute l'étendue de ce commerce et a repoussé les demandes de le faire.