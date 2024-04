Jerome Powell, le baromètre mondial de la couleur des actions, a parlé hier. Et comme il a parlé pour ne rien dire, le marché est content. On reste dans un environnement financier neutre : faute d'avoir des raisons valables de baisser, les marchés actions montent, en attendant que les taux directeurs reculent. Que dire de plus ? Pas grand-chose, même si je vais ajouter un peu d'Apple, de Yellen et de cuivre dans le récit du jour.

La séance boursière de la veille aux Etats-Unis tournait surtout autour d'une allocution de Jerome Powell, le grand timonier de la banque centrale américaine, lors d'un forum tenu à Stanford. Les évolutions de Wall Street en clôture donnent une bonne idée de l'accueil fait aux commentaires du banquier central : +0,2% pour le Nasdaq, +0,1% pour le S&P500 et -0,1% pour le Dow Jones. Circulez, il n'y a rien à voir en somme. Powell est en effet resté dans le canal de communication jugé acceptable par les marchés actions : la Fed n'est pas pressée de baisser les taux, mais cela reste sa stratégie de base pour les mois à venir. Cette position n'a pas totalement décrispé le marché obligataire, dont les rendements sont restés haut-perchés (c'est le signe que ce marché n'est pas à l'aise avec l'hypothèse d'une baisse de taux dès le mois de juin). Les optimistes ont surtout retenu du discours de Powell que le banquier pense toujours que la désinflation est en cours et qu'il ne devrait (notez le conditionnel) pas y avoir d'accident de parcours sur ce point. Et ce même si la poursuite de la remontée des cours pétroliers, avec un Brent aux portes des 90 USD le baril, a un peu ravivé la crainte d'un impact sur les prix. L'OPEP+ n'a montré hier aucune velléité d'accroître sa production.

Parmi les autres actifs en forme, on peut citer le cuivre, dont les cours sont sur des pics de 13 ou 14 mois selon les sources. Les spécialistes pensent que la récente poussée s'explique par l'essor du véhicule électrique chinois, notamment depuis que les autorités ont annoncé des mesures en faveur des acheteurs particuliers en Chine. L'or est également en grande forme, avec une once qui a passé la marque des 2300 USD pour la première fois de son histoire, portant ses gains à 26% en six mois.

L'actualité des sociétés n'est pas bien étoffée, en attendant les premiers résultats du trimestre clos fin mars, qui débuteront la semaine prochaine. C'est une bonne occasion de parler d'Apple et de la passe singulière que traverse l'entreprise. Le groupe est un peu le parent pauvre des géants de la technologie depuis quelques semaines. Jadis indéboulonnable, le Californien a été pris sous des tirs croisés de mauvaises nouvelles. Il a d'abord été confronté à la désaffection du marché chinois pour l'iPhone, désaffection orchestrée par Pékin, qui a réagi à la mise au ban de ses champions par les Etats-Unis. Apple a aussi souffert de son mutisme sur l'intelligence artificielle, là où ses grands rivaux multipliaient les annonces. Cela ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas de projets, mais le marché a estimé que ses projets sont en retard sur la concurrence. Apple a aussi renoncé à se lancer dans le véhicule électrique, alors que cette brique était perçue par certains comme un élément essentiel de la reconquête d'un leadership dans la technologie un peu égaré en route. Pour couronner le tout, les autorités antitrust en Europe et aux Etats-Unis cherchent à mettre des coups de canif dans la domination du groupe sur certains pans d'activité. Ces événements ont créé un courant narratif négatif sur le dossier. Suffisamment négatif pour que les investisseurs s'en détournent pour lui préférer les ors de Nvidia et consorts. Or Bloomberg pense avoir découvert une partie de la nouvelle stratégie d'Apple pour se relancer : le groupe plancherait sur un robot domestique. Le projet a encore l'air balbutiant, mais c'est ce dont on cause à Wall Street depuis hier soir. En tout cas il va falloir trouver un nom innovant : iRobot est déjà pris.

Sur l'agenda du jour, figurent des indicateurs PMI dans les services en Europe, pour jauger de la vigueur du secteur tertiaire, ainsi que deux indicateurs sur l'emploi américain (étude Challenger et inscriptions hebdomadaires au chômage), avant l'annonce des chiffres du marché du travail aux Etats-Unis en mars, prévue demain. La cheffe du Trésor US et ancienne patronne de la Fed, Janet Yellen, est en visite en Chine aujourd'hui, histoire de discuter des pratiques commerciales de son hôte, jugées déloyales par Washington. On aura aussi droit à de nouvelles sorties publiques de banquiers centraux de la Fed. Difficile de dire si leur faconde prendra le pas sur celle de Jerome Powell. Il devrait y en avoir pour tous les goûts avec Patrick Harker, jugé plutôt neutre, Thomas Barkin, un faucon tendance modéré et Austan Goolsbee, considéré comme le plus colombe des membres actuels du FOMC.

En Asie Pacifique, le Japon et la Corée du Sud sont tirés vers le haut par leurs secteurs technologiques, ce qui vaut au Nikkei 225 et au KOSPI des gains de l'ordre de 1,3%. L'Australie est en hausse de 0,4% en clôture, pendant que l'Inde hésite autour de l'équilibre. En Chine, les indices repiquent du nez, en particulier à Hong Kong où le Hang Seng rend 1,4%. Les indicateurs avancés européens sont haussiers après la sortie rassurante du patron de la Fed.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux indicateurs du jour sont les PMI des Services européens en matinée, puis aux Etats-Unis l'étude sur les licenciements de Challenger (13h30) et les nouvelles demandes d'allocations-chômage (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,084 USD. L'once d'or atteint 2299 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 89,59 USD le baril et un brut léger américain WTI à 85,30 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,37%. Le bitcoin se négocie 65 373 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB Ltd : DNB Markets maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 470 à 520 SEK.

Adyen : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1600 à 1900 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82,60 à 83 EUR.

Byggfakta : DNB Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 57 SEK à 52 SEK.

CompuGroup : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 37 EUR.

Elior Group : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 1,70 à 2,20 EUR.

Elisa : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 EUR.

EVN : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 39,20 EUR.

Exclusive Networks : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 24,50 à 26,50 EUR.

Ferrari : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 375 à 400 EUR.

Genmab : TD Cowen passe de performance de marché à conserver avec un objectif de cours réduit de 2119 DKK à 2104 DKK.

Grenergy Renovables : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 40,40 EUR.

Lloyds Banking Group : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 55 GBX à 60 GBX.

MTU Aero Engines : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 211 à 254 EUR.

Pernod Ricard : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 140 à 135 EUR. HSBC maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours réduit de 140 à 138 EUR.

Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 47 à 57 EUR.

Revenio Group : Inderes améliore sa recommandation d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 28 EUR.

Saint-Gobain : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 à 94 EUR.

Siemens Energy : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 19 à 23 EUR.

Sika Ag : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 390 à 380 CHF.

Telecom Italia : Bernstein démarre le suivi avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 0,25 EUR.

Verbund : Bernstein démarre le suivi avec une recommandation de performance de marché et un objectif de cours de 64,20 EUR.

Vicat : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 37 à 41 EUR.

Worldline : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Solutions 30 améliore sa marge d'Ebitda en 2023 mais subit une nouvelle perte nette. Le groupe compte améliorer sa rentabilité cette année.

Annonces importantes (et moins importantes)

Saint-Gobain s'offre le groupe Bailey au Canada.

Sanofi règle 4000 litiges concernant le Zantac devant des tribunaux d'Etat américains.

L'Oréal envisage de prendre une part minoritaire dans Amouage, une marque internationale de parfums de luxe fondée en 1983 à Oman, selon Bloomberg.

Accor renforce son développement en Inde.

Eurazeo finalise la cession de DORC.

Gaussin est en procédure de sauvegarde et décale la publication de ses comptes.

Bilendi déploie son assistant de recherche alimenté par l'IA, BARI, sur les projets quantitatifs.

Le CEO de Sirius Media se renforce au capital à 0,63 EUR l'action et détient 34% du tour de table.

Carbios satisfait de son premier plan d'actionnariat salarié.

Obiz reconduit son partenariat historique avec Vinci Autoroutes pour le programme de fidélisation Ulys pour une durée de 3 ans.

Santé Canada accepte de réexaminer le masitinib d'AB Science dans SLA.

Les principales publications du jour : Akwel, Bio-UV, 1000Mercis, Bluelinea, Energisme, Fermentalg, Synergie, Entreparticuliers, Genfit, Energisme, Prodways…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

En Europe

L'Ozempic de Novo Nordisk continue à faire face à des pénuries en Europe, faute d'une offre insuffisante.

S&P a relevé la note crédit d'Avolta de BB à BB+, avec une perspective stable.

Medartis émet un emprunt convertible de 115 MCHF.

Aux Etats-Unis

La direction de Walt Disney triomphe de Nelson Peltz en AG.

Apple envisage la robotique domestique comme un potentiel "Next Big Thing" (prochain grand projet), selon Bloomberg.

Nvidia ne s'attend pas à ce que le tremblement de terre à Taïwan ait un impact sur l'approvisionnement en puces.

Levi Strauss gagne 8% hors séance après ses trimestriels.

ISS soutient la demande d'une présidence indépendante du conseil d'administration de Goldman Sachs.

Google envisage de faire payer son moteur de recherche alimenté par l'IA, selon le FT.

Tesla cherche un site pour sa première usine indienne, qui nécessitera 3 Mds$ d'investissement.

BlackBerry annonce un bénéfice surprise grâce à la demande de services de cybersécurité.

Coach (Tapestry) poursuit The Gap pour avoir vendu des T-shirts "Coach".

En Asie Pacifique

Konica Minolta va supprimer 2400 emplois d'ici mars.

Suncorp vend ses activités d'assurance-vie en Nouvelle-Zélande pour 246 M$.

Les activistes d'Oasis demandent à l'entreprise japonaise de cosmétiques Kao d'améliorer son marketing.

Les principales publications du jour : Dollarama, RPM International, Lamb Weston Holdings, Conagra Brands, Nordnet, Grenke… Tout l’agenda ici.