Powell on ? Powell off !

J'ai sincèrement essayé d'écrire un truc à peu près d'aplomb sans mentionner le terme "banque centrale" ce matin, mais je dois me rendre à l'évidence : c'est un lamentable échec. Dites-vous que vous avez quand même échappé à des titres comme "Powell : c'est pas la Fed du slip" ou "Fed Up" (ras-le-bol en anglais).

Pour simplifier l'histoire, je vais, si vous me le permettez, utiliser des lapins, parce que c'est plus mignon. Ainsi donc l'assemblée des lapins espérait que le grand chef lapin allait sortir hier soir de son chapeau (dans ce monde, les lapins ne sortent pas des chapeaux, ils en font sortir des choses) un commentaire qui ferait rebondir la Bourse de la Garenne. Mais le grand chef lapin leur a expliqué que non, ce n'était pas encore le moment parce que le prix des carottes n'est pas encore stabilisé. Pire, il leur a même dit qu'il faudra sans doute accepter de souffrir un peu plus longtemps que ce qu'ils prévoyaient. L'assemblée des lapins a été fort déçue d'apprendre qu'elle devra continuer à manger du trèfle par la racine et la Bourse de la Garenne a continué à baisser.

Sans les lapins et en condensé, ça donne à peu près ça : la Fed a relevé sans surprise ses taux de 75 points de base mais Jerome Powell s'est montré un peu plus pessimiste que prévu sur les efforts à fournir même s'il pense que la politique monétaire restrictive n'entraînera pas de récession aux Etats-Unis. Conséquences ? D'abord, le dollar a continué à écrabouiller les autres devises. Ensuite, le curseur du niveau de taux plafond anticipé en haut de cycle est passé de 4,5 à 4,6% (contre une fourchette 3 à 3,25% actuellement en tenant compte de la hausse d'hier). Enfin, le rendement de la dette américaine a 10 ans a peu varié en restant autour de 3,54%, mais celui de la dette a 2 ans est monté en flèche à 4,11%. Traduction ? La Fed sait qu'elle doit davantage assécher les liquidités pour faire revenir l'évolution des prix dans une limite acceptable. Et les marchés actions n'aiment pas trop ça parce que cela repousse dans le temps le moment où la politique monétaire leur sera à nouveau plus favorable.

En conséquence, Wall Street a encore perdu du terrain hier, avec des baisses de 1,7% pour le Dow Jones et le S&P500 et de 1,8% pour le Nasdaq. En Europe, les indices les plus cycliques comme le CAC40 français et le DAX allemand avaient progressé hier en clôture, à l'inverse de ceux plus défensifs comme le SMI suisse. On ne peut pas dire que la Fed a beaucoup fait évoluer son discours, mais les investisseurs n'ont pas bénéficié de la branche à laquelle ils espéraient se raccrocher.

Changement de décor pour un focus sur TotalEnergies, l'une des trois seules valeurs du CAC40 français à afficher un parcours positif en 2022 (avec Thales et Orange). Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, a indiqué hier que le mécanisme de taxation des bénéfices exceptionnels des énergéticiens en cours de réflexion en Europe coûtera à son groupe plus d'1 milliard d'euros, ou du moins l'empêchera de les encaisser. En parallèle, la ristourne accordée par TotalEnergies aux automobilistes français sur les prix à la pompe a généré un manque à gagner de 171 M€ depuis son entrée en vigueur le 1er septembre (TotalEnergies abaisse de 0,20 EUR le prix du litre de carburant dans ses stations). Mais intéressons-nous au milliard d'euros évoqué précédemment. Je me suis amusé à chercher ce qui correspond à 1 milliard d'euros actuellement dans le monde. Voilà quelques équivalents :

0,4% de la fortune estimée d'Elon Musk.

L'équivalent de la capitalisation du spécialiste des outils de géolocalisation TomTom ou du logisticien français du froid Stef.

18,4 tonnes d'or.

0,16% du budget 2021 de la France.

3,3% du bénéfice net après impôts que les analystes attendent en moyenne pour TotalEnergies en 2022 (soit 29,55 Mds$).

Si l'on revient sur les places boursières au petit-matin à l'heure européenne, les marchés asiatiques évoluent tous dans le rouge en fin de parcours. Les replis sont supérieurs à 1% en Australie, en Corée et à Hong Kong, et plus mesurés en Inde et au Japon. Le Japon où la banque centrale reste à contrecourant des autres puisqu'elle a maintenu ses taux au plancher. Il faut dire qu'après avoir tenté vainement de créer de l'inflation pendant des années, la hausse des prix est enfin arrivée sous la forme d'une progression annuelle de 3%, certes supérieure à l'objectif de 2% mais encore nettement en-deçà de ce qui est visible ailleurs dans le monde. La Banque d'Angleterre, qui a des problèmes bien plus épineux à résoudre, sera elle sur le pont à la mi-journée. En Europe, l'ouverture des marchés actions sera baissière, d'autant plus sur les marchés qui étaient en gros décalage par rapport à la clôture de Wall Street.

Les temps forts économiques du jour

Pas mal de banques centrales aujourd'hui encore : Banque du Japon, puis Banque nationale suisse (9h30) et Banque d'Angleterre (13h00). Tout l'agenda macro ici. La Banque du Japon reste à contrecourant de ses homologues en restant utra-accommodante, avec des taux au plancher.

L'euro recule à 0,982 USD. L'once d'or baisse sous 1660 USD. Le pétrole se reprend légèrement après sa décrue, avec un Brent de Mer du Nord à 90,22 USD le baril et un brut léger américain WTI à 83,29 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans varie peu à 3,55% et celui à 2 ans accélère à 4,11%. Le bitcoin évolue autour de 18 700 USD.

Les principaux changements de recommandations

About You : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 9 EUR.

Accor : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 21 EUR.

Cegedim : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 21,30 EUR.

Ceres Power : RBC démarre le suivi à performance sectorielle en visant 600 GBp.

Chargeurs : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 31 à 16 EUR.

Compass : AlphaValue passe de vendre à accumuler en visant 2054 GBp.

Dianomi : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 460 à 300 GBp.

Enagas : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 18,50 EUR.

FirstGroup : J.P. Morgan reprend le suivi à surpondérer en visant 155 GBp.

Glencore : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 5900 à 6400 GBp.

McPhy : RBC démarre le suivi à surperformance.

Moncler : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.

Nextedia : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif relevé de 1,20 à 1,34 EUR.

Orpea : AlphaValue passe d'acheter à alléger en visant 13 EUR.

Reworld : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif réduit de 11,35 à 11,21 EUR.

Ubisoft : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 35 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Veolia annonce un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie au Royaume-Uni à Suez, qui a exercé son option pour récupérer les actifs aux dépens de Macquarie. Le groupe a par ailleurs prévu de rendre ses services autonomes en énergie en France.

JCDecaux remporte un contrat de 10 ans avec ViaQuatro pour l'exploitation des espaces publicitaires de la ligne 4 du métro de São Paulo.

Franprix (Casino) et la famille Zouari prolongent leur partenariat.

Deezer perd des abonnés, mais confirme son objectif de revenus pour 2022.

Metabolic Explorer prend des mesures temporaires pour réduire sa production à Amiens et signale qu'elle a des systèmes de couverture pour son approvisionnement énergétique.

Décès de Pierre Guénant, le président d'AdVini.

Inventiva et Sino Biopharm signent un accord de licence et de collaboration pour développer et commercialiser lanifibranor en Chine.

Nanobiotix établit la dose recommandée pour l'étude d'enregistrement évaluant l'association NBTXR3 + anti-pd-1 chez des patients atteints de cancer métastatique de la tête et du cou et résistant à l'immunothérapie.

La FDA demande des modifications sur l'étude clinique VITESSE de DBV Technologies avec Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans présentant une allergie à l’arachide. C'est une mauvaise nouvelle qui va retarder le processus.

Henkel et Prodways collaborent pour proposer des résines Loctite sur les imprimantes ProMaker LD pour la fabrication de pièces industrielles.

Europlasma tire une nouvelle tranche sur sa convertible.

Global Bioenergies met un point final au programme Rewofuel, qu'elle qualifie de "succès".

Biosynex acquiert l'italien Bigix Pharma.

Lhyfe, Hexaom, Synergie, Graines Voltz, Hopscotch, Compagnie Lebon, Sensorion, Acheter-Louer, Reworld, Infotel, Kalray, Guerbet, Bio-UV et Nextedia ont publié leurs comptes.

