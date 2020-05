Bourse de Paris : Powell plombe l'ambiance

Ne rêvez pas trop, l'économie américaine risque de ne pas repartir sur les chapeaux de roue. Le message transmis hier, lors d'une téléconférence, par Jerome Powell, a douché des marchés financiers qui se voyaient à nouveau en haut de l'affiche. Le patron de la banque centrale américaine a aussi rappelé que l'institution a encore des armes dans son arsenal, dans l'hypothèse où il faudrait accroître les mesures de soutien. Mais sans recourir aux taux négatifs : Powell a encore écarté cette éventualité.

Ces déclarations ont réveillé les craintes des investisseurs, d'autant qu'elles sont tombées en même temps qu'un regain de nervosité sur les effets d'une seconde vague de Covid-19 post-déconfinement. Et que les titres des médias financiers influents sont redevenus anxiogènes. Bloomberg fait sa une des "poids lourds de Wall Street qui s'alarment de la surévaluation des actions". Il me semblait pourtant avoir lu que ces poids lourds pensaient le contraire il y a deux semaines. Je dois être surmené.

Cette cyclothymie des investisseurs est bien illustrée ce matin par les commentaires de Robert Carnell, le patron de la recherche d'ING en Asie. Carnell, un économiste plutôt prudent ("bearish" même, diraient les anglo-saxons), écrit que c'est l'humeur du marché qui "a été de loin le facteur le plus important" ces dernières semaines en bourse. "C'est cette humeur que nous devrions continuer à surveiller car les humeurs n'ont pas de substance - elles sont faites de poussière de fée et peuvent s'évaporer sans raison apparente".

D'accord avec toi Robert, mais le problème, c'est qu'il est très difficile d'anticiper les bonnes ou les mauvaises dispositions des marchés. Et que tout ça n'est pas très sain puisque cela tend à renforcer la décorrélation apparente entre l'économie réelle et les places boursières dans le contexte du Covid-19. Ou de la Covid-19 ? La Covid-19, a tranché l'Académie Française, "puisque le noyau est un équivalent du nom français féminin maladie". Nous voilà moins idiots, à défaut de pouvoir prédire la tendance des indices en fin de semaine. Pour ce qui est du très court terme, l'ouverture européenne est plus dans ambiance grenadine que menthe à l'eau.

Les temps forts économiques du jour

Les regards se tourneront une nouvelle fois vers les inscriptions hebdomadaires au chômage américain, qui seront annoncées à 14h30 : les premiers signes de déconfinement auront-ils permis d'atténuer la pression ? En matinée, l'Allemagne publiera le chiffre définitif de son inflation d'avril.

L'euro a reperdu son avance de la veille, à 1,0810 USD ce matin. L'once d'or est remontée à 1714 USD. Le pétrole reste proche de sa zone d'équilibre récente, à 29,25 USD le baril de Brent et à 25,86 USD le baril de WTI. Le rendement du 10 ans américain est quasiment inchangé à 0,64%. Le Bitcoin est à nouveau en forme, à 9351 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 24 à 23 EUR.

Aena : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 140 EUR.

Alcon : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 65 CHF.

ALD : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 14,50 à 9,50 EUR.

Bellevue Group : MainFirst passe de conserver à acheter en visant 26 CHF.

Britvic : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1000 à 750 GBp.

Burberry : AlphaValue passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1416 GBp.

Elior : Barclays réduit son objectif de cours de 11,30 à 4 EUR.

Europcar : J.P. Morgan réduit son objectif de cours de 6 à 1,60 EUR.

Ferrovial : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 24,40 EUR.

Groupe ADP : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 90 EUR.

HSBC Holdings : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours abaissé de 430 à 390 GBp.

Icade : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 73 EUR.

Kingfisher : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 180 GBp.

Lonza : UBS passe d'achat à neutre avec un objectif de cours ajusté de 440 à 460 CHF.

Oxford Biomedica : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 700 à 730 GBp.

Paradox Interactive : Berenberg passe de vendre à conserver en visant 180 SEK.

Rovio : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 5,50 EUR.

Stillfront Group : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 855 SEK.

TechnipFMC : Jefferies passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 6 à 5 EUR.

Verbund : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 44,50 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Bouygues a subi une contraction de 9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pour une perte opérationnelle qui s'est creusée à -240 M€ (le 1er trimestre est historiquement déficitaire, saisonnalité oblige dans le BTP). Les conseils d'administration de Peugeot et de Fiat Chrysler Automobile renoncent à distribuer un dividende pour renforcer les moyens alloués à leur fusion, qui devrait intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2021. Sanofi donnera la priorité aux États-Unis, en vertu des financements accordés jusqu'ici, pour son potentiel vaccin Covid-19, mais discute avec les autorités européennes pour faciliter l'accès au traitement. Par ailleurs, la FDA accorde un examen prioritaire au sutimlimab de Sanofi, premier et seul traitement potentiel de l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides. Airbus planche sur une restructuration qui pourrait entraîner d'importants licenciements, selon les informations de Reuters, même si rien n'a encore été tranché. Le fonds activiste TCI monte à plus de 5% du capital de Vinci. Engie envisage plusieurs cessions, qui pourraient porter sur plus de 15 000 postes, en particulier le spécialiste de la maintenance des sites industriels et des centrales nucléaires Endel, selon des sources syndicales. Vallourec espère toujours mener à bien une augmentation de capital dès que possible. Euronext reste à l'affut d'acquisitions. Akwel a déposé une offre de reprise de Novares (1,3 Md€ de chiffre d'affaires et 9430 salariés) à la barre du tribunal de commerce de Nantes. Somfy poursuit ses mesures d'adaptation au Covid-19 et réduit son dividende de 1,55 à 1,25 EUR. Tarkett a rétabli son infrastructure informatique après la cyberattaque du 29 avril, qui n'a a priori pas causé de fuites de données. La cotation des actions Recylex a été suspendue dans l'attente d'une annonce importante. 2CRSI ouvre une filiale à Singapour. UV Germi lance deux solutions de traitement de surface par UV pour détruire les virus et bactéries. Europlasma crée une filiale en Chine. Carmat décroche le sésame pour un remboursement de son cœur artificiel dans le cadre de l'étude clinique de faisabilité aux Etats-Unis. Parrot et Herige tiendront une assemblée générale à huis-clos. Abivax va tester ABX464 sur des malades de la Covid-19. Innate Pharma présente de nouvelles données d'efficacité pour monalizumab en combinaison avec cetuximab dans les cancers de la tête et du cou lors de congrès virtuel de l'ASCO20. Eurobio Scientific et les Hospices Civils de Lyon s'associent pour développer une banque d'anticorps anti-SARS CoV-2. One Equity Partners monte de 25,49 à 29,04% de Verimatrix. Paragon ID accompagne le programme LIFE du métro de Los Angeles. Genkyotex reçoit l'aval de l'ANSM pour initier un essai clinique de phase I avec le setanaxib à haute dose. Horizontal Software met un terme au financement par OCEANE avec EHGOS en versant 870 000 EUR.

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Maisons du Monde, Claranova, Tikehau, Uniti, Emova, Jacquet Metal Service, AST Groupe, Tivoly, Bastide, Emova, Union Financière de France…

Sur les autres marchés

ThyssenKrupp étudie plusieurs scénarios pour ses activités de construction navale militaire, parmi lesquels celui d'un rapprochement avec l'italien Fincantieri. La Commission européenne rendra son avis à la fin du mois de juin sur le rachat de Refinitiv par le London stock Exchange. Les tests de Covid-19 d'Abbott, largement utilisés aux États-Unis, seraient très loin des performances des tests standards. Boeing obtient deux gros contrats pour livrer plus de 1000 missiles à Ryad. Tyson Foods réduit le prix de ses viandes pour compenser l'inflation des prix dans la distribution. Les résultats trimestriels de Cisco reculent, avec une baisse envisagée sur l'ensemble de l'exercice, comme ceux de Jack in the Box. Les discussions de rachat de GrubHub par Uber se poursuivraient sur la base d'une valorisation de 6 Mds$. Intelsat se place sous la protection de la loi des faillites américaine, dite Chapter 11. La Fed tance une fois encore la Deutsche Bank pour les faiblesses de son contrôle interne. Roche Holding obtient des résultats positifs pour Tiragolumab dans le cancer du poumon. Wirecard annonce une progression de 24% de son chiffre d'affaires au premier trimestre juste au-dessus de 700 M€, pour une progression de son Ebitda de 26% à 199,2 M€.

Ça publie. Deutsche Telekom, Applied Materials, Zurich Insurance, Prudential Plc, Electricité de France, Ubisoft, Wirecard, KBC Group, RWE, Bouygues, ArgenX, Raiffeisen…

