Le dollar s'est envolé mercredi, atteignant des sommets sur trois mois lorsque le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a surpris les investisseurs en avertissant que les taux d'intérêt pourraient devoir être relevés plus rapidement et plus fortement que prévu pour contenir l'inflation.

Le billet vert en hausse a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours contre le yen pour la première fois cette année dans les échanges asiatiques, atteignant son plus haut niveau depuis la mi-décembre à 137,49 yens.

Au cours de la nuit, le billet vert s'est apprécié de plus de 1,2 % par rapport à l'euro, ce qui représente sa plus forte hausse en une journée depuis cinq mois. Il s'est échangé pour la dernière fois à 1,0550 dollar par euro.

Le dollar australien a essuyé des pertes encore plus importantes alors que le ton hawkish de Powell contrastait avec un adoucissement du ton de la banque centrale australienne, condamnant l'Aussie à une baisse de 2% au cours de la nuit à un plus bas de quatre mois de 0,6580 $. [AUD/]

L'indice du dollar Index, qui mesure le dollar par rapport à un panier de six grandes devises, a bondi de 1,3 % cette nuit pour atteindre un pic de trois mois à 105,65.

"Les dernières données économiques sont ressorties plus fortes que prévu", a déclaré Powell aux parlementaires au Capitole, "ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt est susceptible d'être plus élevé qu'anticipé précédemment".

"Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux", a-t-il ajouté.

Ces remarques ont fait grimper les prévisions de taux à court terme, les opérateurs anticipant désormais près de 70 % de chances d'une hausse de 50 points de base en mars, selon l'outil FedWatch du CME, contre environ 30 % il y a un jour.

Les contrats à terme impliquent que les taux américains atteignent un sommet supérieur à 5,6 % et se maintiennent au-dessus de 5,5 % jusqu'en 2023. Les traders se concentrent sur les chiffres de l'emploi américain de vendredi et sur les chiffres de l'inflation de la semaine prochaine.

"Si ces données dépassent les attentes, sur la base de ce que Powell a dit, cela garantirait une hausse de 50 points de base en mars", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets à Sydney.

"Si les données chaudes se poursuivent en février et en mars, le dollar américain aura un soutien très ferme derrière lui.

La livre sterling a chuté de 1,7 % au cours de la nuit pour atteindre son niveau le plus bas depuis la fin du mois de novembre et est restée stable à 1,1832 dollar. Le dollar néo-zélandais a baissé de 1,5 % mardi et a plongé un peu plus dans les échanges matinaux mercredi à un plus bas de près de quatre mois de 0,6104 $.

La semaine de réunions et d'interventions des banques centrales se poursuit plus tard dans la journée, avec la Banque du Canada qui fixera sa politique et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui s'exprimera.

La Banque du Canada devrait maintenir ses taux d'intérêt alors qu'elle est aux prises avec les dommages que les hausses infligent à l'économie, ce qui a amené la monnaie à un creux de quatre mois de 1,3262 pour un dollar.

"Si la Banque du Canada augmente ses taux, cela renforcera probablement les craintes d'un krach immobilier", a déclaré Alan Ruskin, stratège à la Deutsche Bank.

"Si elle ne le fait pas, le dollar canadien tombera probablement dans la catégorie des devises où la banque centrale ne veut pas suivre la Fed.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0101 GMT

Description RIC Dernière clôture aux Etats-Unis Variation en % depuis le début de l'année En % Haut de l'offre Bas de l'offre

Changement précédent

Session

Euro/Dollar

$1.0549 $1.0548 +0.00% -1.56% +1.0551 +1.0543

Dollar/Yen

137.3200 137.1550 +0.10% +4.61% +137.4900 +137.2000

Euro/Yen

144.87 144.68 +0.13% +3.26% +144.9800 +144.6300

Dollar/Suisse

0.9418 0.9422 +0.01% +1.91% +0.9426 +0.9420

Sterling/Dollar

1.1831 1.1827 +0.02% -2.19% +1.1833 +1.1823

Dollar/Canadien

1.3749 1.3755 -0.03% +1.49% +1.3756 +1.3750

Aussie/Dollar

0.6590 0.6585 +0.05% -3.34% +0.6591 +0.6581

NZ

Dollar/Dollar 0,6113 0,6107 +0,10% -3,72% +0,6116 +0,6104

Tous les spots

Tokyo spots

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo