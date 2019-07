Powell réaffirme la volonté de la Fed de soutenir l'économie

PARIS, 16 juillet (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale a réaffirmé mardi la volonté de la banque centrale américaine à agir "de manière appropriée" afin de soutenir l'économie des Etats-Unis.

De nombreux responsables de la Fed sont convenus lors de la dernière réunion de l'institution du fait que les craintes concernant les tensions commerciales et le faible niveau de l'inflation plaidaient en faveur de mesures de stimulation, devait dire Jerome Powell, selon le texte de son discours lors d'un dîner à la Banque de France à la veille de l'ouverture du G7 finances à Chantilly.

"Nous surveillons attentivement ces évolutions et évaluons leur implication pour les perspectives de l'économie et de l'inflation aux Etats-Unis et agirons de manière appropriée pour soutenir l'expansion", lit-on dans le texte de son discours.

Les marchés évaluent à 100% la probabilité que la Fed annonce une baisse des taux d'intérêt à l'issue de sa réunion monétaire des 30 et 31 juillet.

(Leigh Thomas, Patrick Vignal pour le service Macro-Marchés)