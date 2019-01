Powell répète que la Fed peut faire preuve de patience

10 janvier (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a répété jeudi que la banque centrale pouvait se permettre d'être patiente vis-à-vis de sa politique de normalisation monétaire au vu d'indicateurs montrant une stabilité de l'inflation.

"Compte tenu surtout d'une inflation basse et maîtrisée, nous avons la capacité d'être patient et d'observer patiemment et soigneusement tout en tâchant de déterminer laquelle de ces deux histoires sera celle de 2019", a-t-il dit faisant référence d'une part à la bonne dynamique dénotée dans les statistiques économiques et d'autre part aux soucis des marchés financiers relatifs aux risques.

"Il n'y a aucun projet de ce type", a-t-il répondu, à l'Economic Club de Washington, lorsqu'on l'a interrogé au sujet des prévisions de décembre montrant que les membres du Comité de politique monétaire (Fomc) anticipaient, en valeur médiane, deux nouvelles hausses des taux en 2019, après les quatre réalisées l'an dernier. "C'était subordonné à de très solides perspectives en 2019, des perspectives qui peuvent encore se vérifier", a-t-il dit.

Il a toutefois ajouté que le bilan de la banque centrale serait à l'avenir "nettement plus petit" qu'il ne l'est actuellement, même si le point d'arrêt de sa réduction n'était pas encore certain. (Howard Schneider et Jonathan Spicer Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)