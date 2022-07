Powell se concentre sur la "douleur" de l'inflation en un seul point de données : Plus d'Américains ont faim

De nouvelles données publiées jeudi ont mis en évidence le point de vue de Powell de manière spectaculaire, montrant que les achats "réels" de nourriture pour la consommation domestique ont chuté de 33,5 milliards de dollars d'avril à juin par rapport aux trois mois précédents. Cela a réduit de près de deux tiers de point de pourcentage la variation du produit intérieur brut global, qui a diminué de 0,9 % en taux annualisé au deuxième trimestre, exerçant l'une des plus fortes pressions jamais exercées par cette catégorie sur l'économie en général.

Le chiffre des dépenses alimentaires est ajusté pour tenir compte de l'impact de la hausse des prix, ce qui signifie que les Américains sont sortis des épiceries et des marchés du coin avec moins dans leurs paniers, même si, en termes nominaux, ils ont dépensé près de 6 milliards de dollars de plus pour se nourrir et nourrir leurs familles.

Les données des récentes enquêtes du Census Bureau sur les ménages ont proposé une leçon encore plus dure : Avec la hausse des prix des denrées alimentaires cette année, davantage de personnes souffrent de la faim, un fait auquel Powell a fait allusion lors de sa conférence de presse de mercredi.

"Ils vont à l'épicerie et... dans de nombreux cas, leur chèque de paie ne couvre pas les aliments qu'ils ont l'habitude d'acheter. Nous assistons à des baisses réelles, réelles, de la consommation alimentaire", a déclaré M. Powell. "C'est très malheureux".

Son commentaire faisait probablement référence aux achats de nourriture, et non aux calories consommées, bien que le stress financier que l'inflation a apporté aux consommateurs puisse également couvrir cela.

La part des personnes déclarant aux enquêteurs du recensement qu'elles font partie d'un ménage où il n'y a "parfois ou souvent pas assez à manger" est passée d'un récent plancher d'environ 8 % au printemps 2021 à près de 12 % le mois dernier - une hausse qui a suivi l'accélération des prix alimentaires.

Graphique : L'insécurité alimentaire augmente,

Dans un reflet frappant de l'efficacité des programmes d'assistance en cas de pandémie et de la profondeur de l'inflation ressentie sur le terrain, la part des personnes qui disent avoir du mal à payer les "dépenses habituelles du ménage" a augmenté régulièrement cette année pour atteindre 40 %, contre 26 % au printemps 2021, selon l'enquête sur les ménages du recensement.

Ces résultats, associés au récent ralentissement de la croissance des dépenses de consommation globales, suggèrent que le récit des bilans solides des ménages aidant l'économie globale à éviter la récession pourrait ne pas tenir face à la hausse des prix la plus rapide depuis les années 1980.

À l'époque, il avait fallu deux récessions pour juguler l'inflation, et le remède des taux d'intérêt ultra élevés et de la hausse du chômage avait contribué à la défaite du président démocrate Jimmy Carter aux élections de 1980.

L'administration du président Joe Biden a déclaré qu'elle laissait à la Fed le soin de contrôler l'inflation. Mais, à l'approche d'élections de mi-mandat cruciales, il est également sur la défensive avec des prix qui continuent d'augmenter rapidement et, même en bénéficiant d'un faible taux de chômage, une humeur négative du public.

Les données sur l'activité économique sont de plus en plus faibles, et il est probable qu'à un moment donné, l'embauche suivra la même tendance au ralentissement.

"L'expansion semble de plus en plus ténue et vulnérable", a déclaré la semaine dernière Jonathan Pingle, économiste en chef d'UBS pour les États-Unis. "Le consommateur s'est montré moins résilient" que ne le prévoyaient les analyses qui supposaient que les grandes quantités d'épargne excédentaire stockées pendant la pandémie soutiendraient largement la croissance économique avec la hausse des prix.

Graphique : Dépenses alimentaires Dépenses alimentaires,

La vapeur semble s'échapper rapidement, et bien que l'affaiblissement de la consommation puisse aider la Fed à atteindre son objectif de réduction de l'inflation - moins de demande de biens devrait signifier moins de pression sur les prix - même les indices de faiblesse qui sont apparus jusqu'à présent commencent à alimenter l'opposition à la position de la banque centrale sur l'inflation.

Lors d'une réunion de politique générale cette semaine, la Fed a relevé les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires, et M. Powell a déclaré que d'autres hausses étaient prévues jusqu'à ce que la hausse des prix ralentisse de manière "convaincante".

Jusqu'à présent, il n'a donné aucun signe que la Fed est prête à céder du terrain dans sa bataille contre l'inflation parce que l'économie ralentit - en partie à cause des dommages causés par la hausse des prix dans l'ensemble de l'économie, notamment aux familles qui n'ont pas les moyens de payer plus pour les produits de première nécessité.

Mais si le ralentissement est sévère, à un moment donné, les mêmes personnes qui se sentent coincées par les prix dans la file d'attente de l'épicerie seront celles qui perdront leur emploi en cas de récession - et les compromis, à savoir combien de contrôle supplémentaire de l'inflation peut être acheté avec quel risque pour l'emploi, deviendront plus controversés.

Le débat a peut-être déjà commencé, avec la sénatrice démocrate Elizabeth Warren du Massachusetts, opposée à la récente reconduction du mandat de Powell, affirmant que l'approche de la Fed est devenue "dangereuse", et certains partisans de Powell disant qu'ils pensent qu'il va trop loin.

"S'ils continuent sur une voie faucon beaucoup plus longtemps, une récession est tout à fait probable. Ce serait une erreur politique énorme et évitable", a déclaré Josh Bivens, directeur de recherche à l'Economic Policy Institute, qui a soutenu la renomination de Powell en raison des changements pro-travailleurs apportés au cadre opérationnel de la Fed. Les dommages causés, a-t-il soutenu, seraient "bien plus importants que ceux causés par des taux d'inflation à un chiffre."