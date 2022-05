Power Dot lève 150 millions d'euros pour accélérer son expansion en France

Présent dans plusieurs pays européens, Power Dot dispose actuellement en France de 2 500 points de charge disponibles dans les parkings de magasins et d'hôtels et prévoit d'étendre son réseau à plus de 7 000 points d'ici 2025.

L'apport d'Antin lui confère le contrôle conjoint de Power Dot, détenu par le Grupo Arie et les dirigeants de Power Dot.

Le déploiement des bornes de recharge de VE dans certains pays européens se heurte encore à des obstacles, ce qui entrave les efforts de l'Union européenne pour accélérer la croissance du marché des VE alors qu'elle cherche à lutter contre la pollution atmosphérique.

En France, Power Dot ajoute qu'à ce jour, seuls 60 040 points de charge sur les 100 000 prévus d'ici fin 2021 ont été déployés, dont seulement 8 % assurent une charge rapide.

(1 $ = 0,9493 euros)