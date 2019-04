Poxel SA : Mise à disposition du document de référence 2018

Regulatory News:

POXEL SA (Paris:POXEL) (Euronext – POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les troubles du métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce la publication de son Document de Référence pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, en langue française, enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 8 avril 2019 sous le numéro D.19-0289.

Le document de référence inclut notamment :

le rapport financier annuel 2018 ;

le rapport de gestion ;

le rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Ce document de référence peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.poxelpharma.com, rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org. Des exemplaires du Document de Référence 2018 sont également disponibles gratuitement, sur demande, au siège social de la Société situé au 261 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France.

Les présentations et participations aux événement suivants sont prévues par la Société :

The International Liver Congress, European Association for the Study of the Liver, du 10 au 19 avril 2019 à Vienne, en Autriche

BIO International Convention 2019, du 3 au 6 juin 2019 à Philadelphie aux États-Unis

Jefferies Global Healthcare Conference 2019, du 4 au 7 juin 2019 à New York

American Diabetes Association Annual Meeting, du 7 au 11 juin 2019 à San Francisco, Californie

JMP Securities Life Sciences Conference, les 19 et 20 juin 2019 à New York

Prochain communiqué financier : Trésorerie et chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 le 15 juillet 2019

À propos de Poxel SA

Poxel s’appuie sur son expertise de développement dans le métabolisme pour poursuivre le développement clinique de son portefeuille de candidats médicaments concentré sur le traitement des désordres du métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéato-hépatite non alcoolique (NASH). Nous avons mené à terme avec succès aux États-Unis, dans l’UE et au Japon, la phase II de développement de l’Imeglimine, notre produit phare, premier d’une nouvelle classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial. En partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma, nous réalisons actuellement au Japon le programme de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type 2. Notre partenaire Roivant Sciences prend en charge le développement de l’Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) est en développement clinique dans le cadre d’un programme de phase IIa de preuve de concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (Mitochondrial Pyruvate Carrier – MPC) est actuellement en phase I de développement pour le traitement de la NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stade plus précoce de développement dont des candidats médicaments deutérés pour le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. Poxel entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et de développement de son portefeuille de candidats médicaments.

(Euronext : POXEL, www.poxelpharma.com)

