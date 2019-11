Poxel : annonce des évolutions au sein de son équipe de direction

Regulatory News:

POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516) (Paris:POXEL), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd’hui des évolutions au sein de son équipe de direction, avec la nomination de Quentin Durand au poste de Directeur Juridique, et le départ du Docteur Christophe Arbet-Engels, Directeur Médical et Vice-Président Exécutif, Directeur du Développement Clinique Avancé et des Affaires Médicales.

Avant de rejoindre Poxel, Quentin Durand était avocat au sein du bureau parisien du cabinet Dechert LLP depuis 2015. Chez Dechert LLP, Quentin s’est spécialisé dans les questions relatives au droit des sociétés, et plus particulièrement aux marchés des capitaux, à l’information financière et la gouvernance des sociétés cotées, et a travaillé étroitement avec Poxel durant cette période. Il a également participé à de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et d’émissions de titres sur les marchés financiers, à la fois nationales et transfrontalières, pour un large éventail de secteurs d’activité. Avant Dechert LLP, Quentin a été juriste à la Direction des affaires juridiques de l’Autorité des marchés financiers et a représenté le collège de l’Autorité devant la Commission des sanctions.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Quentin au sein de l’équipe Poxel. Son expérience chez Dechert LLP, au cours de laquelle il a été amené à nous apporter son expertise sur des questions relatives au droit des sociétés et à la gouvernance, fait qu’il connait très bien la Société », déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Alors que Poxel poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, ses compétences juridiques seront extrêmement précieuses pour aider la Société à réaliser ses projets ».

Par ailleurs, le Docteur Christophe Arbet-Engels, Directeur Médical et Vice-Président Exécutif, Directeur du Développement Clinique Avancé et des Affaires Médicales, a quitté la Société pour poursuivre d’autres opportunités de carrière.

« Poxel a bénéficié de l’expertise très riche de Christophe. Il a mené au Japon le programme TIMES pour l’Imeglimine, dont les résultats cliniques des essais TIMES 1 et TIMES 3 sont positifs, et qui arrive désormais à sa fin », poursuit Thomas Kuhn. « Nous tenons à remercier Christophe pour sa précieuse contribution à Poxel et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs ».

À propos de Poxel SA

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). La Société dispose actuellement d'un portefeuille de 3 produits à un stade de développement clinique intermédiaire à avancé ainsi que des opportunités à un stade plus précoce. L’Imeglimine, produit phare de Poxel et premier d’une nouvelle classe de médicaments, cible le dysfonctionnement mitochondrial. Avec son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, Poxel mène actuellement au Japon le programme de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type 2. La Société a également établi un partenariat avec Roivant Sciences qui prend en charge le développement de l’Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) est actuellement en phase IIa de preuve de concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (Mitochondrial Pyruvate Carrier – MPC) est actuellement en phase I de développement clinique pour le traitement de la NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stade plus précoce de développement dont des candidats médicaments deutérés pour le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. La Société entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et le développement de son portefeuille de candidats médicaments.

Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.

Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.

