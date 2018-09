Poxel : nomme le Docteur Takashi Kaneko Vice-Président Médical et Président de Poxel : Japan K.K.

Regulatory News:

POXEL SA (Paris:POXEL) (Euronext – POXEL – FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd’hui la nomination du Docteur Takashi Kaneko au poste de Vice-Président Médical et de Président de Poxel Japan K.K., avec effet au 1er septembre 2018, afin de diriger la recherche clinique et les affaires médicales de la société, et superviser l’équipe au Japon. La Société a également ouvert à Tokyo une filiale japonaise détenue à 100% par Poxel SA.

« Le Japon est d’importance stratégique pour Poxel, et nous avons réalisé des progrès considérables dans le développement de l’Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 sur ce marché. Le succès de notre programme de phase II a permis la signature d’un partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma pour le Japon, la Chine et 11 autres pays d’Asie. Nous poursuivons également avec notre partenaire Sumitomo notre programme de phase III TIMES au Japon, dont les résultats préliminaires devraient être publiés au premier semestre 2019. » a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « L’expertise du Docteur Kaneko en affaires médicales et recherche clinique, ainsi que sa connaissance du marché japonais sont aujourd’hui précieuses pour Poxel, et le seront plus encore dans l’accompagnement de notre développement au Japon, piloté à partir de la filiale que nous venons d’ouvrir à Tokyo. »

Le Docteur Takashi Kaneko a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe Poxel et contribuer à l’exécution du programme de phase III TIMES pour l’Imeglimine. Je suis ravi de travailler en liaison étroite avec notre partenaire Sumitomo Dainippon Pharma sur le processus d’enregistrement réglementaire, d’accès au marché et de commercialisation de l’Imeglimine, candidat médicament premier d’une nouvelle classe thérapeutique, afin de le mettre à la disposition des patients et des professionnels de santé au Japon et en Asie. Je me réjouis, enfin, de contribuer aux autres programmes et travailler à de nouvelles opportunités de Poxel au Japon. »

Le Docteur Kaneko apporte à Poxel plus de 33 années d’expérience, notamment dans l’industrie pharmaceutique, et plus précisément dans les affaires médicales et le développement clinique, depuis l’évaluation des produits jusqu’au lancement post-commercial, en passant par toutes les phases de développement. Il bénéficie en outre d’une pratique clinique et une expérience en recherche médicale. Avant de rejoindre Poxel, le Docteur Kaneko occupait le poste de Directeur des affaires médicales de Janssen Pharmaceutical K.K.. Il dirigeait auparavant le Département d’Excellence Médicale de la Division Médicale de Novartis K.K. Le Docteur Kaneko a également occupé différents postes à responsabilité chez Santen dans les domaines de la conformité, du développement clinique mondial et des affaires médicales en tant que Directeur de la Recherche et du Développement mondial, ainsi que d’autres postes liés à la recherche et au développement. Le Docteur Kaneko a, par ailleurs, été Vice-Président, Directeur médical de Sanofi-Aventis K.K., et a occupé différentes fonctions dans le développement clinique chez BMKK, BMS Japon. Il est titulaire d’un Doctorat en Médecine et d’un PhD de l’Université de Tokyo.

À propos de l’Imeglimine

Premier représentant d’une nouvelle classe chimique d’agents oraux, les Glimines, définies ainsi par l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Imeglimine agit sur les trois principaux organes cibles impliqués dans l’homéostasie du glucose : le foie, les muscles et le pancréas. L’Imeglimine a un mécanisme d’action unique qui cible la bioénergétique mitochondriale. Il en découle un effet bénéfique potentiel sur la glycémie, ainsi que sur la prévention potentielle des dysfonctions endothéliale et diastolique, ce qui lui confère un effet protecteur contre les complications micro et macro vasculaires induites par le diabète. Les effets protecteurs potentiels de l’Imeglimine sur la survie et sur la fonction des cellules bêta, sont susceptibles de ralentir la progression de la maladie. Ce mécanisme d’action distinct de celui des traitements existants pour le diabète de type 2, fait de l’Imeglimine un candidat de choix en monothérapie et en complément d’autres traitements hypoglycémiants.

À propos de Poxel SA

Poxel s’appuie sur son expertise de développement dans le métabolisme pour poursuivre l’avancement clinique de son portefeuille de candidats médicaments concentré sur le traitement des désordres du métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Nous avons mené à terme avec succès aux États-Unis, dans l’UE et au Japon, la phase II de développement de l’Imeglimine, notre produit phare, premier d’une nouvelle classe de médicaments, qui cible le dysfonctionnement mitochondrial. En partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma, nous réalisons actuellement au Japon le programme de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type 2. Notre partenaire Roivant Sciences prend en charge le développement de l’Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) avance dans son développement clinique avec le lancement d’un programme de phase IIa de preuve de concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le DRX-065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (Mitochondrial Pyruvate Carrier – MPC) est actuellement en phase I de développement pour le traitement de la NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stage plus précoce de développement dont des candidats médicaments deutérés pour le traitement de maladies métaboliques rares et de spécialité. Poxel entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et de développement de son portefeuille de candidats médicaments. (Euronext : POXEL, www.poxelpharma.com)

