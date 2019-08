Poxel : publiera ses résultats semestriels 2019 et tiendra une conférence téléphonique le 26 août 2019

Regulatory News:

POXEL (Paris:POXEL) (Euronext - POXEL - FR0012432516, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéato-hépatite non alcoolique (NASH), publiera ses résultats financiers du premier semestre 2019 le 26 août 2019, après clôture des marchés.

L’équipe de direction tiendra une conférence téléphonique à 18h00, heure de Paris, le 26 août 2019, en français, à l’intention des investisseurs et analystes afin de présenter ses résultats du premier semestre 2019 et les derniers développements de la société.

La conférence téléphonique est accessible au 01 70 71 01 59, suivi du code d’accès: 46507487#.

Une réécoute sera disponible après l’évènement pendant 90 jours en composant le 01 70 71 01 60 suivi du code 418869124#.

