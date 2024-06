Le nouveau président indonésien Prabowo Subianto s'est engagé à maintenir le déficit budgétaire de 2025 dans la fourchette qui sera approuvée par le gouvernement actuel et le parlement, a déclaré lundi son principal conseiller économique, Thomas Djiwandono.

Thomas a également déclaré que le ratio dette/PIB de 50% "n'est pas possible", et il a souligné qu'il n'y a pas d'écart entre le nouveau et l'actuel gouvernement. (Reportage de Stefanno Sulaiman et Stanley Widianto ; Rédaction de John Mair)