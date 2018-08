Prada: bénéfice net en hausse de 11% au 1er semestre, après 4 ans de baisse

Milan (awp/afp) - Le groupe de luxe italien Prada a annoncé mercredi avoir vu son bénéfice net grimper de 11% au premier semestre, à 106 millions d'euros, mettant fin à quatre ans de baisse.

Son chiffre d'affaires est lui aussi reparti à la hausse, progressant de 3%, à 1,5 milliard d'euros. Il augmente même de 9% à taux de change constants.

"Une nouvelle phase de développement a commencé dans lequel le groupe Prada pourra exprimer son potentiel", a souligné son patron Patrizio Bertelli, cité dans le communiqué.

"Cette première partie de l'année se termine avec des résultats très satisfaisants pour tout le groupe Prada: une croissance des revenus transversale aux marques, produits et marchés, une progression des marges, tout en ayant continué à investir dans la qualité et l'innovation des produits, la visibilité de la marque et l'évolution numérique", a-t-il ajouté.

Patrizio Bertelli et son épouse, la créatrice Miuccia Prada, ont transformé Prada, une petite entreprise milanaise de maroquinerie fondée en 1913 par le grand-père de Miuccia, en un géant du luxe. La maison est ainsi le premier groupe de luxe italien en terme de chiffres d'affaires.

Mais la maison, cotée à la Bourse de Hong Kong, a enregistré un recul de ses profits et ventes ces dernières années.

En 2017, son bénéfice net a ainsi baissé de 10,5%, à 249 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires diminuait de 3,6%, à 3,1 milliards.

Le groupe a pris diverses mesures, en rénovant son réseau de distribution et en développant le numérique, permettant d'inverser la tendance à partir de la fin 2017.

