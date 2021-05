Pratiques anticoncurrentielles : la Commission inflige une amende de 371 millions  à des banques d'investissement pour une entente sur le commerce d'obligations d'État

La Commission européenne a estimé que Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (désormais NatWest), UBS, UniCredit et WestLB (désormais Portigon) ont enfreint les règles de concurrence de l'UE du fait de la participation d'un groupe de traders à une entente sur les marchés primaire et secondaire des obligations d'État européennes (EGB).

Elle a imposé des amendes à Nomura, UBS et UniCredit pour un montant total de 371 millions d'euros. NatWest n'a écopé d'aucune amende compte tenu du fait qu'elle a révélé l'entente à la Commission. Bank of America et Natixis n'écopent également d'aucune amende, leur infraction étant prescrite pour ce qui est de l'imposition d'amendes. Portigon, le successeur juridique et économique de WestLB, a écopé d'une amende nulle étant donné qu'elle a généré un chiffre d'affaires net nul au cours du dernier exercice, lequel a servi à déterminer le plafond de l'amende.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante : «Un marché des obligations d'État européennes fonctionnel revêt une importance capitale tant pour les États membres de la zone euro qui émettent ces obligations pour générer des liquidités que pour les investisseurs qui les achètent et les échangent. Notre décision concernant Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit et WestLB envoie un message clair selon lequel la Commission ne tolérera aucune espèce de comportement collusoire. Il est inacceptable qu'en pleine crise financière, alors que de nombreux établissements financiers ont dû être secourus par des fonds publics, ces banques d'investissement se soient entendues sur ce marché, aux dépens des États membres de l'UE.»

Les sept banques d'investissement ont participé à une entente par l'intermédiaire d'un groupe de traders travaillant sur leurs tables de négociation EGB et agissant au sein d'un cercle de confiance fermé. Ces traders étaient en contact régulier les uns avec les autres, en particulier dans des salles de discussion multilatérales sur les terminaux de Bloomberg. Dans ces salles de discussion, les traders concernés ont échangé des informations commercialement sensibles. Ils se sont fourni des informations et se sont tenus au courant de leurs prix et volumes proposés avant les enchères, ainsi que du prix affiché pour leurs clients ou le marché en général. Ils ont discuté et se sont fourni des mises à jour régulières concernant leur stratégie d'enchères avant les mises aux enchères organisées par les États membres de la zone euro au moment de l'émission de leurs obligations libellées en euros sur le marché primaire, et concernant les paramètres de négociation sur le marché secondaire.

Le comportement a eu lieu en partie pendant la crise financière, et plus particulièrement entre 2007 et 2011, et a touché l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE).

Le comportement des sept banques enfreint les règles de l'UE qui interdisent les pratiques commerciales anticoncurrentielles comme les collusions sur les prix (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et article 53 de l'accord EEE).

La décision d'aujourd'hui, qui s'ajoute à des décisions antérieures sur des ententes affectant le commerce d'instruments financiers, démontre que la Commission reste déterminée à s'attaquer aux pratiques anticoncurrentielles sur tous les marchés, y compris dans le secteur financier.

Amendes

Les amendes ont été fixées sur la base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes de 2006 (voir également le MÉMO).

Pour fixer le niveau des amendes, la Commission a notamment tenu compte de la valeur des ventes réalisées par les participants à l'entente pour les produits en question dans l'EEE, de la gravité de l'infraction, y compris le fait que l'entente avait trait à un produit financier basé sur l'euro sur les marchés primaire et secondaire, de sa portée géographique et de la durée respective de la participation.

Les amendes infligées pour l'entente sont les suivantes:

Entreprise Durée de la participation Amende (en euros) Bank of America 29.1.2007 - 6.11.2008 Sans objet (hors délai de prescription) Natixis 26.2.2008 - 6.8.2009 Sans objet (hors délai de prescription) NatWest (RBS) 4.1.2007 - 28.11.2011 0 (immunité d'amendes) Nomura 18.1.2011 - 28.11.2011 129 573 000 UBS 4.1.2007 - 28.11.2011 172 378 000 UniCredit 9.9.2011 - 28.11.2011 69 442 000 Portigon (WestLB) 19.10.2009 - 3.6.2011 0 (amende plafonnée à 10 % du chiffre d'affaires)

Les amendes individuelles ont été réduites ou n'ont pas été infligées pour les raisons suivantes:

NatWest a bénéficié d'une immunité totale pour avoir révélé l'existence de l'entente, ce qui lui a permis d'éviter une amende d'un montant total d'environ 260 millions d'euros;

UBS a bénéficié d'une réduction d'amendes de 45 % pour avoir coopéré à l'enquête de la Commission;

l'amende de 4 888 000 euros infligée à Portigon a été réduite à zéro parce que les amendes ne peuvent excéder 10 % du chiffre d'affaires total et que l'entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires net au cours du dernier exercice;

aucune amende n'est imposée à Bank of America et Natixis, ces entreprises ayant quitté l'entente plus de cinq ans avant que la Commission n'ouvre son enquête. Le délai de prescription applicable aux amendes est donc dépassé, ce qui n'empêche pas la Commission d'établir leur participation à l'infraction. Natixis a coopéré avec la Commission dans le cadre du programme de clémence.

Informations générales sur les obligations d'État européennes

Les obligations d'État européennes (EGB) sont des titres de créance émis en euros par les gouvernements centraux des États membres de la zone euro. Les gouvernements émettent des EGB pour lever des fonds sur les marchés financiers internationaux: ils empruntent de l'argent pour une durée déterminée et à un taux d'intérêt prédéfini. Le détenteur d'obligations reçoit périodiquement les intérêts (coupon) et perçoit le principal à l'échéance convenue.

Les obligations sont émises pour la première fois sur le marché primaire, où un nombre limité de banques d'investissement, les «spécialistes en valeurs du Trésor», peuvent enchérir pour les obligations dans le cadre d'enchères ou, parfois, les acquérir par syndication. Ces spécialistes placent ensuite ces obligations sur le marché secondaire et les échangent avec d'autres investisseurs sur ce marché. Ces investisseurs comprennent d'autres banques, gestionnaires d'actifs, fonds de pension, fonds spéculatifs et grandes entreprises. Ils peuvent conserver les obligations en tant qu'investissements ou les revendre par l'intermédiaire de courtiers comme tout autre instrument financier.

Contexte procédural

L'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit les ententes et les autres pratiques commerciales restrictives, y compris la collusion sur les prix d'achat.

La Commission a ouvert son enquête sur cette affaire en juillet 2015 à la suite d'une demande introduite par NatWest (dénommée alors RBS) au titre de la communication de la Commission sur la clémence de 2006.

Les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles sont versées au budget général de cette dernière. Ces sommes ne sont pas consacrées à des dépenses particulières, mais les contributions des États membres au budget de l'UE pour l'année suivante sont réduites en conséquence. Les amendes aident donc à financer l'UE et à réduire la charge qui pèse sur les contribuables.

En vertu de l'accord de retrait entre l'UE et le Royaume-Uni, l'Union reste compétente dans cette procédure, qui a été engagée avant la fin de la période de transition («compétence continue»). L'UE remboursera au Royaume-Uni sa part du montant de l'amende une fois que cette dernière deviendra définitive. La collecte de l'amende, le calcul de la part du Royaume-Uni et le remboursement seront effectués par la Commission.

De plus amples informations sur cette affaire seront disponibles sous le numéro AT.40324 dans le registre public des affaires de concurrence figurant sur le site web de la Commission consacré à la concurrence, dès que les éventuels problèmes de confidentialité auront été résolus. De plus amples informations sur l'action menée par la Commission contre les ententes sont disponibles sur son site internet consacré aux ententes.

Action en dommages et intérêts

Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites dans cette affaire peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l'existence et du caractère illicite des pratiques en cause. Même si la Commission a infligé des amendes aux participants à l'entente concernés, des dommages et intérêts peuvent être accordés sans que le montant en soit réduit en raison de l'amende infligée par la Commission.

La directive sur les dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, que les États membres devaient transposer en droit national pour le 27 décembre 2016 au plus tard, facilite l'obtention de dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. De plus amples informations sur les actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles, notamment un guide pratique sur la manière de quantifier le préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence, sont disponibles ici.

Outil de lancement d'alertes

La Commission a mis en place un outil permettant aux particuliers de l'alerter plus facilement en cas de pratiques anticoncurrentielles, dans le respect de leur anonymat. L'outil protège l'anonymat des lanceurs d'alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de communiquer dans les deux sens.

