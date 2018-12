Predilife : lancement de l'introduction en Bourse

05/12/2018 | 15:18

Predilife annonce ce mercredi le lancement de son introduction en bourse, en vue de l'inscription aux négociations de ses actions sur le marché règlementé Euronext Growth à Paris.



Predilife propose des solutions de médecine personnalisée, qui permettent de prédire les risques de maladies graves. Ainsi, elle commercialise le MammoRisk, une solution de prédiction du risque du cancer de sein.



L'entreprise, qui a obtenu le visa de l'AMF le 4 décembre, précise que son introduction en Bourse passe par une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ainsi que par un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.



Avec cette introduction en bourse, 514.564 actions nouvelles seront émises, un nombre pouvant être porté à un maximum de 591.748 en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Par ailleurs, ce nombre pourra être porté à un maximum de 680.510 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le produit brut de l'offre se monte à environ 5,3 millions d'euros, un chiffre pouvant être porté à environ 6,095 millions et à environ 7,009 millions en cas d'exercice intégral, respectivement, de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



'L'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'introduction en bourse est destinée à fournir à la société PrediLife des moyens supplémentaires pour financer son déploiement commercial en France et aux États-Unis, financer ses dépenses courantes et rembourser les prêts consentis par Bpifrance et poursuivre ses programmes de recherche', explique Predilife.', explique Predilife.



Predilife prévoit une fourchette indicative de prix entre 8,76 et 11,84 euros par action, et une période de souscription du 5 décembre au 17 décembre inclus, selon le calendrier indicatif.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.