Une infection à orthopoxvirus a été détectée dans la région d'Helsinki mercredi et a maintenant été séquencée pour confirmer qu'il s'agissait du monkeypox.

Les responsables de la santé mondiale ont tiré la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas de monkeypox en Europe et ailleurs, qui est un type d'infection virale plus commun en Afrique occidentale et centrale.