Premier cas de monkeypox détecté au Japon -media

La personne infectée est un homme d'une trentaine d'années vivant dans la capitale, selon le journal Mainichi.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré samedi que l'épidémie de variole du singe, qui se propage rapidement, représente une urgence sanitaire mondiale.

Jusqu'à présent cette année, on a recensé plus de 16 000 cas de monkeypox dans plus de 75 pays, et cinq décès en Afrique.

Le virus se propage par contact étroit et tend à provoquer des symptômes de type grippal et des lésions cutanées remplies de pus.