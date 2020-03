Premier décès lié au coronavirus en Suisse, dans le canton de Vaud

Lausanne (awp/ats) - La Suisse compte son premier décès lié au coronavirus. Une patiente de 74 ans infectée par le Covid-19 est décédée durant la nuit de mercredi à jeudi dans le canton de Vaud. Elle était hospitalisée depuis le 3 mars au CHUV à Lausanne.

"Jeudi 5 mars tôt dans la matinée, le médecin cantonal a été avisé du décès au CHUV d'une personne à haut risque hospitalisée après avoir contracté le coronavirus", ont indiqué les autorités vaudoises dans un communiqué. Elles n'ont pas donné plus de précisions.

Elles ont annoncé qu'elles feront un point de situation dans le cadre d'un point de presse qui se déroulera à la salle média du Château cantonal ce jeudi à 13h30.

Présente à une autre conférence de presse, Rebecca Ruiz n'a pas voulu en dire plus. La conseillère d'Etat en charge de la santé a exprimé toute sa sympathie à la famille de la victime, selon un journaliste de Keystone-ATS.

Transmissions directes

Mercredi, le médecin cantonal avait enregistré au total sept cas confirmés de coronavirus Covid-19. Avec ces nouveaux cas, le canton a indiqué être confronté à des transmissions sur sol vaudois et non importées d'Italie. A ce jour, près de vingt personnes sont en quarantaine à leur domicile.

Dans leur communiqué, les autorités vaudoises ont rappelé des consignes de prévention. Pour leur propre sécurité, les personnes à risque devraient éviter les lieux publics et les grands rassemblements. Il s'agit surtout des personnes de 65 ans ou plus et en particulier les personnes atteintes des maladies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, cancer.

Dans un esprit de responsabilité sociale, les personnes malades doivent rester à domicile pour éviter de contaminer autrui, et ceci jusqu'à leur complet rétablissement, souligne le canton.

ats/al