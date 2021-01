Premier entretien entre Biden et Poutine depuis l'investiture

WASHINGTON, 26 janvier (Reuters) - Le président américain Joe Biden a parlé mardi au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, pour la première fois depuis son investiture le 20 janvier, ont annoncé la Maison blanche et le Kremlin.

Le nouveau chef de la Maison blanche a notamment fait part de sa préoccupation concernant le sort de l'opposant Alexeï Navalny, arrêté il y a neuf jours à son retour en Russie, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, lors de son point de presse quotidien.

Parmi les autres sujets abordés par les deux dirigeants figuraient la proposition américaine de prolonger de cinq ans le traité New Start de limitation des arsenaux nucléaires et "le soutien ferme" apporté par Washington à la souveraineté de l'Ukraine face aux agressions de la Russie, a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, le Kremlin a déclaré que les deux présidents s'étaient entretenus après avoir conclu un accord sur la prolongation du traité New Start. (Trevor Hunnicutt et Steve Holland à Washington, Polina Devitt et Gabrielle Tetrault-Farber version française Jean-Stéphane Brosse)