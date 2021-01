Premier entretien téléphonique entre Macron et Biden - Elysée

PARIS, 24 janvier (Reuters) - Le Président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche en début de soirée au téléphone avec le nouveau président des Etats-Unis Joe Biden, a annoncé dimanche l'Elysée.

Les deux présidents ont eu une conversation "amicale et de travail approfondie au cours de laquelle ils ont constaté une grande convergence de vues sur les enjeux multilatéraux comme sur les sujets de crise et de sécurité internationale", a indiqué le palais présidentiel dans un communiqué. (Elizabeth Pineau et Blandine Hénault)