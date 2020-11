PARIS, 10 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu mardi par téléphone avec le président américain élu Joe Biden, a fait savoir l'Elysée.

"Le chef de l’état a félicité Joe Biden et sa vice-Présidente Kamala Harris et les a assurés de sa volonté de travailler ensemble sur les enjeux contemporains : climat, santé, lutte contre le terrorisme, défense des droits fondamentaux", a précisé la présidence française. (Elizabeth Pineau et Jean-Philippe Lefief)