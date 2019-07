Premier entretien téléphonique entre Zelenski et Poutine

MOSCOU, 11 juillet (Reuters) - Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodimir Zelenski ont parlé jeudi du règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine et d'un éventuel échange de prisonniers, lors de leur première conversation téléphonique, rapporte le Kremlin.

Volodimir Zelenski, un comédien élu en avril, a fait du règlement du conflit avec les séparatistes prorusses du Donbass l'une de ses premières priorités. Selon le Kremlin, c'est lui qui a pris l'initiative de l'appel.

Les deux chefs d'Etat ont également évoqué la poursuivre des rencontres au format "Normandie", qui implique la participation de la France et de l'Allemagne, ajoute la présidence russe. (Vladimir Soldatkin, Jean-Philippe Lefief pour le service français)