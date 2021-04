Première Journée Mondiale du Loisir - Le loisir pour une vie meilleure

MONTRÉAL, 16 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL) est fier de souligner et de promouvoir la toute première Journée Mondiale du Loisir sous le thème Le loisir pour une vie meilleure, initiative de l’Organisation Mondiale du Loisir.

Chapitre de cette organisation mondiale, « le Conseil québécois du loisir porte dans sa mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif puisque cette accessibilité à tous·tes est la manière dont nous pouvons rendre effectif l’exercice du droit au loisir. La promotion de ce droit au loisir est également un des objectifs de cette première journée mondiale du loisir. » a rappelé le président du CQL, Pierre-Paul Leduc.

D’ailleurs, alors que la pandémie actuelle nous oblige à repenser nos fonctionnements et nos priorités en tant que société, il est opportun de se rappeler le rôle essentiel du loisir dans nos vies. Choisir d’investir son temps libre dans des activités qui offrent des occasions d’être actifs·ves culturellement, socialement et physiquement est encore plus crucial dans la crise de la COVID-19 que nous vivons présentement et ce, depuis plus d’un an.

À cet effet, la Déclaration de Québec, Le loisir essentiel au développement des communautés, affirme la contribution déterminante du loisir. Ses bienfaits sont connus sur la prévention en santé, mais aussi de son importance éducative, son rôle de vecteur culturel et son impact sur l’inclusion sociale autant pour les jeunes, les ainés que pour les personnes en situation de handicap. Cette journée s’arrime ainsi avec tous les efforts déployés par le CQL afin de promouvoir le loisir pour une vie meilleure.

En cette première Journée Mondiale du Loisir, « le Conseil québécois du loisir invite la population à prendre conscience que les temps libres sont tout indiqués pour créer et renforcer les liens familiaux et sociaux et ce même en respectant une distanciation physique. C’est un appel à redécouvrir la richesse et les impacts positifs du loisir. Au Québec, des milliers de citoyens et d’organisations sont engagés auprès de leurs communautés dans une grande diversité de lieux, de clientèles ou d’activités pour rendre le loisir accessible à tous. », a mentionné Monsieur Leduc.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l’apport du milieu associatif.