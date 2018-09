Première acquisition aux Pays Bas pour l'OPCI Grand Public Sofidy Pierre Euro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gestionnaire de fonds immobiliers Sofidy a acquis des murs de commerce pour le compte de son OPCI Grand Public lancé en mars dernier, Sofidy Pierre Europe. Situé à Eindhoven, aux Pays Bas, il s'agit de la première acquisition de cet OPCI Grand public en dehors de l'hexagone. L'actif de commerces d'une surface de 7.965m2 est constitué de 5 magasins sous-enseigne totalement occupés par des locataires de longue date puisque 4 d'entre eux sont présents depuis 1994, année de construction du bâtiment.Les enseignes présentes sont toutes des grandes surfaces spécialisées : Brugman Keukens, spécialiste des cuisines ; Tulp, spécialiste de la vente de cuisine ; Bruynzeel Keukens, spécialiste des solutions de rangements ; Praxis, spécialiste du bricolage ; et Sani Direct, spécialiste des salles de bain. Cinquième ville du pays et connue pour son industrie " high tech ", Eindhoven affiche la plus forte croissance nationale : 3,6% en 2016 contre 1,6% en moyenne dans le reste du pays. L'actif immobilier acquis se situe sur le Woonboulevard " Ekkersrijt " d'Eindhoven, qui est le plus important de toute la province de Brabant.