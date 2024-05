Le nombre de décès par overdose a diminué de 3 % en 2023 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 107 543, selon les données préliminaires des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) publiées mercredi.

Des États comme le Nebraska, le Kansas, l'Indiana et le Maine ont connu des baisses de 15 % ou plus de ces décès, principalement dus aux opioïdes, tandis que l'Alaska, Washington et l'Oregon ont signalé des augmentations notables d'au moins 27 % par rapport à 2022, selon les données.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Il s'agit de la première baisse annuelle des décès depuis 2018, selon le CDC, dans un contexte où l'administration du président Joe Biden préconise des mesures pour lutter contre la toxicomanie et les overdoses.

Le fentanyl est la principale cause de décès par overdose aux États-Unis, qui allègue que la Chine est la principale source des précurseurs chimiques synthétisés en fentanyl par les cartels de la drogue au Mexique.

CONTEXTE

Le nombre de décès par overdose aux États-Unis a franchi la barre des 100 000 pour la première fois en 2021, lorsque la pandémie de COVID a entraîné un isolement accru des toxicomanes et une perturbation des soins médicaux d'urgence.

La disponibilité accrue de drogues mortelles telles que le fentanyl et de puissantes versions synthétiques a encore aggravé la situation, selon les données du gouvernement.

PAR LES CHIFFRES

Les nouvelles données montrent que les décès liés aux opioïdes ont diminué, passant de 84 181 en 2022 à 81 083 en 2023.

Les décès liés aux opioïdes synthétiques, principalement le fentanyl, ont diminué en 2023 par rapport à 2022, selon les données.

Les décès estimés liés à la cocaïne sont passés de 28 441 à 29 918 en 2023, tandis que ceux liés aux psychostimulants, y compris la méthamphétamine, ont augmenté l'année dernière pour atteindre 36 251 contre 35 550 en 2022, selon les données des CDC.

CITATIONS CLÉS

"Les données montrent que nous avons encore perdu plus de 100 000 personnes l'année dernière, ce qui signifie que des familles et des amis perdent encore leurs proches à cause d'overdoses à des chiffres stupéfiants", a déclaré le Dr Deb Houry, médecin en chef des CDC, dans un communiqué.

"Les progrès réalisés au cours des 12 derniers mois devraient nous inciter à redoubler d'efforts, sachant que nos stratégies font la différence", a ajouté Mme Houry.