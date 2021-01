Première conversation téléphonique entre Boris Johnson et Joe Biden

LONDRES, 23 janvier (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a eu samedi un premier entretien téléphonique avec le nouveau président américain Joe Biden à l'issue duquel il a dit se réjouir de travailler sur leurs objectifs communs, notamment la lutte contre le changement climatique.

"Le Premier ministre a chaleureusement accueilli la décision du président de rejoindre l'accord de Paris sur le changement climatique", a déclaré une porte-parole de Boris Johnson.

"S'appuyant sur la longue histoire de coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de sécurité et de défense, les dirigeants ont réitéré leur engagement envers l'alliance de l'OTAN et nos valeurs communes en matière de promotion des droits de l'homme et de protection de la démocratie". (Andrew MacAskill, Blandine Hénault pour la version française)