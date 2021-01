Première conversation téléphonique entre Boris Johnson et Joe Biden

LONDRES, 23 janvier (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a eu samedi un premier entretien téléphonique avec le nouveau président américain Joe Biden à l'issue duquel il a dit se réjouir de travailler sur leurs objectifs communs, notamment la lutte contre le changement climatique.

"Très bonne conversation avec le président Joe Biden ce soir", a écrit Boris Johnson sur Twitter. "J'ai hâte de renforcer l'alliance entre nos deux pays tandis que nous mènerons une reprise plus verte et plus durable après l'épidémie de COVID-19."

Les deux dirigeants ont "discuté des avantages d'un potentiel accord de libre-échange entre les deux pays", a déclaré une porte-parole de Boris Johnson.

"S'appuyant sur la longue histoire de coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis en matière de sécurité et de défense, les dirigeants ont réitéré leur engagement envers l'alliance de l'OTAN et nos valeurs communes en matière de promotion des droits de l'homme et de protection de la démocratie".

Vendredi, Joe Biden s'était entretenu avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador. (Andrew MacAskill, Blandine Hénault pour la version française)