Première eNationalleague de Suisse sur MySports et eSports.ch

Les grandes manifestations sont à nouveau autorisées à partir du 1er octobre 2020, on peut donc espérer pouvoir à nouveau assister à des matchs de hockey au stade. Mais d'ici là, la toute nouvelle eNationalleague commence cette semaine. Toute personne intéressée peut participer et peut-être rejoindre l'équipe officielle de National League. Le coup d'envoi d'un tournoi auquel participeront des professionnels du hockey sur glace sera ainsi donné le 29 août 2020. MySports, la chaîne sportive de UPC, a lancé la ligue suisse officielle d'eSports en hockey sur glace, en collaboration avec la National League, la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) et toutes les associations de hockey sur glace.

Les fans de hockey sur glace peuvent espérer revoir bientôt les champions de la National League sur leurs patins, mais aussi eux-mêmes faire leurs premiers pas sur la glace virtuelle dans le cadre de la première eNationalleague.

« Pour la première fois en Suisse, une ligue d'eSports est mise en place en coopération avec une fédération sportive et tous les clubs de hockey sur glace, ce qui montre bien l'importance grandissante de l'eSports. Notre objectif est d'établir les compétitions virtuelles comme un complément aux manifestations sportives classiques, tout aussi riches en suspense », explique Oliver Lutz, chef de projet eNationalleague chez MySports. « Avec la chaîne MySports et la plateforme eSports, UPC soutient le sport dans toute sa diversité, afin d'offrir à ses clients le plus grand choix possible au même endroit », poursuit Baptiest Coopmans, CEO de UPC.

Jouer pour les ZSC Lions, le Genève-Servette HC ou le HC Lugano ? Tout est possible !

Les douze clubs suisses de National League recrutent leurs eSportifs dans le cadre d'un tournoi de qualifications en ligne. Tous les joueurs intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant sur https://www.esports.ch/fr/, choisir leur club préféré et participer dès la mi-octobre au jeu NHL 21 sur Playstation 4. Les joueurs qui parviennent en demi-finale du tournoi de qualifications pour leur équipe préférée pourront, avec un peu de chance, devenir représentant officiel du club.

Avant que les fans ne puissent révéler leurs talents, un showmatch aura lieu le 29 août 2020 avec quatre joueurs de hockey sur glace professionnels qui joueront de manière virtuelle, deux contre deux. Les joueurs seront Yannick Zehnder (EVZ), Jani Lajunen (HC Lugano), Valentin Nussbaumer (EHC Biel-Bienne) et Yannick Burren (SC Bern). En outre, les spectateurs bénéficieront d'une introduction au thème de l'eSports et à l'eNationalleague. L'événement sera diffusé en direct sur MySports One et sur Twitch ((twitch.tv/esportsch) à partir de 20 h. Twitch est une plateforme de streaming en direct très prisée dans le monde du gaming.

Après le tournoi de qualifications en octobre et novembre, les douze eSportifs des clubs de hockey sur glace sélectionnés s'affronteront de décembre 2020 à avril 2021 dans la eNationalleague en matchs aller et retour. Il y aura donc 22 matchs passionnants à suivre, à retrouver à raison d'un par semaine sur Twitch et YouTube. Les ePlayoffs avec les quarts de finale, les demi-finales et les finales auront lieu devant un public lors d'un événement en direct, le Red Bull Gaming World by Logitech, au printemps 2021.

20 Minuten est partenaire de la eNationalleague. Elle est soutenue par Mc Donald's, Berocca Boost, Red Bull Gaming World by Logitech G, ÖKK, Schulthess Klinik et la ZHAW.

Clubs participants :

· HC Ambri Piotta

· HC Davos

· HC Lausanne

· SCL Tigers

· SC Rapperswil-Jona Lakers

· SC Bern

· Fribourg-Gottéron

· ZSC Lions

· EHC Biel-Bienne

· Genève-Servette HC

· HC Lugano

· EV Zug

