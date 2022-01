Swiss Prime Sites Solutions / Mot-clé(s) : Augmentation du capital/Fonds

Première émission réussie du Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial



12.01.2022 / 07:00



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Les investisseurs qualifiés au sens de la LPCC et de la LSFin ont pu acheter des parts du fonds pendant la période de souscription de l'émission initiale qui court du 1er novembre au 10 décembre 2021. Au total, 1 441 705 parts du fonds ont été émises au prix nominal de CHF 100.00, auxquelles s'ajoute la commission d'émission par part. L'opération a donc permis de doter le Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial de capitaux propres à hauteur de CHF 144.2 millions. Le produit d'émission a pu être entièrement utilisé pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier de qualité, d'une valeur d'environ CHF 220 millions. L'Investment Fund Commercial est ainsi lancé avec 13 bâtiments. Dès le départ, le portefeuille est largement diversifié, tant sur le plan géographique que sur celui des types d'utilisation. La libération des parts du fonds a eu lieu le 17 décembre 2021. Le négoce sur le marché secondaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, PropertyMatch et de Lienhardt & Associés Banque Privée Zurich SA a commencé à la même date. Le prix atteint sur le marché secondaire au 31 décembre 2021 était de CHF 102.00. Le Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investit directement dans toute la Suisse. L'accent est mis sur les immeubles commerciaux sur des sites bien établis économiquement. Une large diversification et une grande stabilité du flux de trésorerie sont les maîtres-mots. Les documents du fonds sont disponibles sur www.swissfunddata.ch ou www.spssolutions.swiss. Communiqué de presse (PDF) Zurich, le 12 janvier 2022 La première émission du fonds immobilier Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial menée à bien

Lancement du fonds avec des capitaux propres à hauteur d'environ CHF 144.2 millions

Acquisition du portefeuille de départ d'un montant de CHF 220 millions

Libération et démarrage du négoce sur le marché secondaire le 17 décembre 2021 Pour toute question, veuillez vous adresser à:



Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions est une société du groupe Swiss Prime Site AG, coté en bourse. Le gestionnaire d'actifs immobiliers gère CHF 3.4 milliards d'actifs et dispose d'un pipeline de développement de plus de CHF 600 millions. Il développe des services et des solutions immobilières sur mesure pour des clients tiers. Swiss Prime Site Solutions AG possède un agrément de la FINMA en qualité de direction de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, lu en combinaison avec l'art. 5, al. 1, de la LEFin.



