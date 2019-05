Première étape vers de nouvelles élections en Israël

(Actualisé avec Netanyahu, Trump)

JERUSALEM, 27 mai (Reuters) - Le Parlement israélien a entamé lundi le processus nécessaire à sa dissolution, en l'absence de solution pour former un nouveau gouvernement après les élections législatives du 9 avril.

Trois autres votes doivent avoir lieu que cette décision préliminaire entre en vigueur et qu'une date soit fixée pour la tenue d'un nouveau scrutin.

Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, dont le Likoud a remporté les élections d'avril, a jusqu'à 21h00 GMT mercredi pour former un gouvernement, tâche que lui a confiée le président Reuven Rivlin il y a six semaines.

"On peut faire beaucoup de choses en 48 heures. Les souhaits des électeurs peuvent être exaucés. Un gouvernement de droite fort peut-être formé", a-t-il déclaré dans la soirée à la télévision.

Le chef du gouvernement n'est pas parvenu à s'entendre avec les partis de droite, d'extrême droite et ultraorthodoxes qui lui permettraient d'obtenir une majorité parlementaire et d'accomplir un cinquième mandat.

Les négociations n'ont pu aboutir en raison d'un désaccord entre Yisrael Beitenu (Israël, notre maison), formation de l'ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman, et le Judaïsme unifié de la Torah sur la question des exemptions de service militaire accordées aux séminaristes ultraorthodoxes.

"J'espère que les choses se passeront bien avec la formation de la coalition israélienne et que Bibi et moi-même pourrons continuer à rendre l'alliance entre l'Amérique et Israël plus forte que jamais", a tweeté le président américain Donald Trump, désignant Benjamin Netanyahu par son surnom. (Jeffrey Heller Jean-Stéphane Brosse pour le service français)