Première hausse sur le marché automobile depuis plus d'une année

Zurich (awp) - Le marché automobile helvétique a repris des couleurs en mars, la première depuis l'éclatement de la crise sanitaire. L'association des importateurs auto-suisse voit dans ce rebond un phénomène de rattrapage après l'effondrement des ventes douze mois plus tôt.

Pendant le mois sous revue, 25'236 voitures de tourisme ont été immatriculées, soit 43,7 % qu'en mars 2020. Malgré une croissance de 1,9% sur l'ensemble du premier trimestre, la faîtière de la branche reste cependant "modérément optimiste" quant à la suite des opérations, selon un communiqué diffusé jeudi.

Outre l'impact des mesures imposées pour endiguer la pandémie, le secteur est confronté à des problèmes d'approvisionnement de micropuces susceptibles de "conduire à des retards de livraison de certains modèles", signale un porte-parole d'auto-suisse. Cela ne l'empêche pas de réaffirmer l'objectif de la branche d'écouler 270'000 unités cette année.

"La route est encore longue, et beaucoup dépend de la pandémie du coronavirus et de la vitesse de la campagne de vaccination", prévient le responsable, qui a néanmoins bon espoir d'observer "une détente au second semestre".

Sur les trois premiers mois de l'année, la part de marché des modèles à propulsion alternative a bondi à 36,7%, contre seulement 21,2% un an auparavant. Au total, 20'756 nouvelles immatriculations concernent des véhicules équipées de moteurs hybrides, électriques, à gaz ou à hydrogène.

