Première rencontre délicate entre Biden et Bolsonaro au sommet des Amériques

M. Biden a tendu la main à M. Bolsonaro, un populiste d'extrême droite, dans une tentative ultime de sauver un sommet hémisphérique, tandis que M. Bolsonaro profitera d'une rencontre avec l'homme le plus puissant du monde pour redorer son image alors qu'il se dirige vers une campagne de réélection difficile.

Biden accueille le Sommet des Amériques cette semaine dans le but de réparer les dommages causés par Trump aux liens avec l'Amérique latine et de réaffirmer la primauté des États-Unis sur le poids croissant de la Chine dans la région.

À une époque de conflit avec la Russie et la Chine, Biden doit montrer que les Amériques sont unies avec une réunion bien suivie, a déclaré Celso Amorim, qui a participé à trois sommets en tant que ministre des affaires étrangères de deux présidents brésiliens, y compris le rival de gauche de Bolsonaro, Luis Inacio Lula da Silva.

"Mais il y a un prix à payer pour Biden : accepter d'inviter un président brésilien qui a déclaré qu'il y avait eu des fraudes dans l'élection (américaine) de 2020", a déclaré Amorim.

Bolsonaro a de nouveau fait l'éloge de l'ancien président Donald Trump mardi, un jour avant son voyage, et a déclaré dans une interview télévisée que la victoire électorale de Biden était "suspecte."

Bolsonaro n'a pas fait grand-chose pour se racheter dans la période précédant son voyage, se plaignant d'un camouflet au G20 et évoquant un "gel" des relations entre les États-Unis et le Brésil, qui étaient plus chaleureuses sous Trump. Bolsonaro a souligné qu'il a fallu un envoyé personnel de Biden à Brasilia pour le convaincre d'y assister.

L'ancien capitaine de l'armée, qui a jeté son dévolu sur la présidence après celle de Trump, s'est fait l'écho des allégations sans fondement de fraude lors du vote de 2020. Bolsonaro a émis des doutes similaires sur le système de vote brésilien, le qualifiant de sujet à la fraude sans fournir de preuves.

Ses tentatives de discréditer les élections d'octobre ont fait craindre qu'il n'accepte pas la défaite et que ses partisans puissent imiter l'assaut du 6 janvier contre le Capitole américain. De hauts responsables de l'administration Biden ont exhorté Bolsonaro à ne pas saper la confiance dans le processus électoral.

UNE "CONVERSATION FRANCHE".

Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré qu'il s'attendait à une "conversation franche" entre les deux hommes. "Nous avons évidemment aussi des désaccords avec le président et le gouvernement du Brésil", a-t-il déclaré.

La présence du Brésilien à Los Angeles a pris un éclat supplémentaire depuis que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré qu'il n'y assisterait pas parce que les gouvernements des antagonistes américains Cuba, Venezuela et Nicaragua n'ont pas été invités.

Pedro Miguel da Costa e Silva, fonctionnaire du ministère brésilien des affaires étrangères, a déclaré qu'il s'attendait à ce que Bolsonaro et Biden discutent du commerce, de la coopération en matière de défense et du développement durable, ainsi que des investissements dans l'énergie et les mines.

Mais plusieurs observateurs doutent que les présidents puissent faire des progrès substantiels au cours de leur conversation de 30 minutes.

"La relation est irrémédiable. Washington et Brasilia sont fondamentalement en désaccord sur les grandes questions du jour, du changement climatique et de la déforestation de l'Amazonie à la démocratie et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a déclaré Oliver Stuenkel, professeur au groupe de réflexion FGV à Sao Paulo.

Il a déclaré que le cercle intérieur de Bolsonaro semble regarder au-delà de Biden, avec un œil sur les élections plus tard cette année - et en 2024.

"Ils pensent que Bolsonaro sera réélu, que les démocrates vont perdre la Chambre et le Sénat, et que Trump va revenir", a déclaré Stuenkel.

Bolsonaro a été l'un des derniers dirigeants à reconnaître la victoire de Biden sur Trump. Les deux présidents ne se sont jamais parlé.

Pour aggraver les choses, Bolsonaro a publiquement exprimé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite au Kremlin quelques jours avant l'invasion russe de l'Ukraine, ce qui lui a valu de vives critiques de la part de la Maison Blanche.

Pourtant, le leader brésilien semble prêt à serrer les dents pour une séance de photos. Les images de Bolsonaro rencontrant à la fois Biden et Poutine en l'espace de quelques mois peuvent renforcer sa bonne foi diplomatique auprès des électeurs brésiliens, a déclaré Alberto do Amaral, professeur de droit international à l'Université de Sao Paulo.

"Biden et Bolsonaro sont des animaux politiques radicalement différents", a déclaré M. Amaral. "La rencontre sera inconfortable".