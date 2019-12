Première visite à Séoul du chef de la diplomatie chinoise en 4 ans

SEOUL, 4 décembre (Reuters) - Le chef de la diplomatie chinoise est arrivé mercredi en Corée du Sud, où il effectue sa première visite en plus de quatre ans, alors que Pékin et Séoul tentent de renouer des liens qui se sont distendus à propos du déploiement d'un système anti-missile américain en Corée du Sud.

Durant sa visite de deux jours, Wang Yi doit s'entretenir avec son homologue sud-coréen Kang Kyung-wha et le président sud-coréen Moon Jae-in, ont dit des représentants à Séoul.

La précédente visite du ministre chinois des Affaires étrangères dans la capitale sud-coréenne remontait à 2015 pour une réunion trilatérale avec le Japon.

Les relations entre la Corée du Sud et la Chine se sont crispées un an plus tard à cause du projet d'installation d'un système américain de défense destiné à intercepter les missiles balistiques.

Pékin a dénoncé une possible menace pour la sécurité de la région, disant que les puissants radars du système pouvaient pénétrer le territoire chinois, mais Séoul et Washington ont installé le système en 2017 en évoquant le danger représenté par les essais nord-coréens. (Sangmi Cha; version française Jean Terzian)