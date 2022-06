Premières mesures pour soulager les urgences hospitalières

PARIS (Reuters) - La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a annoncé mercredi de premières mesures de soutien aux services d'urgence hospitaliers en France, dont une partie sont menacés de fermetures forcées faute d'effectifs.

Parmi ces mesures figurent un doublement de la rémunération des heures supplémentaires, la possibilité d'exercer dès l'été pour les élèves infirmiers et aides-soignants dont la formation s'achève en juin ou juillet et la facilitation du cumul emploi-retraite.

"Face à la crise, nous prenons de premières mesures d'urgence", a déclaré Christine Bourguignon sur Twitter après une rencontre avec des urgentistes réunis en congrès à Paris.

Elle a précisé que les mesures annoncées mercredi seraient "bientôt" complétées par les propositions de la "mission flash" d'un mois confiée la semaine dernière par l'Elysée au docteur François Braun, président de Samu-Urgences de France.

"Nous devrons ensuite aller plus loin, pour transformer partout en France notre système de santé, dans un esprit de responsabilité et de solidarité. C'est ce qu'attendent nos concitoyens", a poursuivi la ministre.

Ces annonces interviennent au lendemain d'un mouvement de grève national des personnels soignants à l'appel de neuf syndicats et collectifs pour protester contre le manque de personnels et de moyens et réclamer des revalorisations salariales.

Selon l'association Samu-Urgences de France, plus d'une centaine de services d'urgences à travers le pays ont déjà été contraints de limiter leur activité faute de personnel.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)