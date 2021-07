Premiers succès dans le maritime pour Eutelsat ADVANCE, le nouveau service de connectivité managé de bout en bout d'Eutelsat

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) annonce la signature des premiers contrats avec des opérateurs de connectivité maritime pour Eutelsat ADVANCE, sa nouvelle solution de connectivité managée de bout en bout.

Plusieurs opérateurs ont choisi Eutelsat ADVANCE pour étoffer leur gamme de services. S’appuyant sur les puissantes ressources en orbite en bande Ku d'Eutelsat, Eutelsat ADVANCE sera ainsi intégré aux offres, parmi d’autres, de Telenor Maritime, SRH, Axess Networks, and Nearshore Networks, qui opèrent dans des segments du marché maritime aussi variés que la marine marchande, les ferries, les croisières et les installations offshore.

Offrant une couverture mondiale pouvant être concentrée sur certaines zones géographiques selon les besoins, Eutelsat ADVANCE est un service de connectivité géré de bout en bout qui comprend l'interconnexion des réseaux, un portail de gestion et des interfaces API à destination des prestataires de services et de leurs clients, des services de connectivité terrestre, ainsi que des capacités et des terminaux satellitaires.

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré : « Je suis très heureux que notre nouvelle offre de réseaux par satellite « en tant que service » ait trouvé ses premières applications auprès de ce large spectre de nouveaux clients opérant dans le secteur maritime. Le choix d’Eutelsat ADVANCE par ces clients illustre les atouts de cette solution de bout-en-bout pour les opérateurs de connectivité de ce marché qui souhaitent enrichir leurs offres, en s’appuyant sur notre large gamme de solutions conçues pour des marchés spécifiques. EUTELSAT Advance est un outil supplémentaire qui va nous permettre poursuivre nos gains de parts de marché dans le maritime. »

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 800 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

www.eutelsat.com

www.eutelsat.com – Follow us on Twitter @Eutelsat_SA

