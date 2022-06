Premiers voyages de Poutine à l'étranger depuis le début de la guerre

LONDRES, 26 juin (Reuters) - Vladimir Poutine se rendra cette semaine au Tadjikistan et au Turkménistan, deux Etats ayant appartenu à l'Union soviétique, a rapporté dimanche la télévision d'État russe.

Pavel Zaroubine, correspondant au Kremlin de la chaîne de télévision publique Rossiya 1, a déclaré que le président russe se rendrait au Tadjikistan et au Turkménistan, avant de recevoir à Moscou le président indonésien Joko Widodo.

À Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, le dirigeant russe rencontrera son homologue Imomali Rakhmon, proche allié de la Russie et plus ancien dirigeant d'un ancien État soviétique.

Vladimir Poutine assistera ensuite à Achgabat au sommet des nations de la Caspienne, auquel participeront les dirigeants de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l'Iran et du Turkménistan, a indiqué Pavel Zaroubine.

Le président russe prévoit également de se rendre dans la ville biélorusse de Grodno les 30 juin et 1er juillet pour participer à un forum avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, a déclaré dimanche à la télévision biélorusse Valentina Matviyenko, présidente de la chambre haute du parlement russe. Le dernier déplacement connu de Vladimir Poutine hors de Russie s'est déroulé à Pékin début février, où il a dévoilé avec le président chinois Xi Jinping un traité d'amitié "sans limites" quelques heures avant qu'ils assistant tous deux à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver. (Reportage Guy Faulconbridge et David Ljunggren, version française Nicolas Delame et Benjamin Mallet)