Prenez-en cinq : Admirer le panorama depuis Jackson Hole

Les indicateurs d'activité dans la zone euro et une jauge d'inflation aux États-Unis sont également à l'ordre du jour, tandis que des réductions de taux pourraient se profiler en Chine.

Voici un aperçu de la semaine à venir par Tommy Wilkes et Marc Jones à Londres, Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili et Lewis Krauskopf à New York, Riddhima Talwani à New Delhi, Sumanta Sen à Mumbai et Vineet Sachdev à Bengaluru.

1/JACKSON HOLE JAMBOREE

Quelle sera l'ampleur des futures hausses de taux ? Quelle est la solidité de l'économie ? Qu'en est-il du resserrement quantitatif ?

Les investisseurs espèrent que la Réserve fédérale fera la lumière sur ces questions lorsque les poids lourds de la banque centrale se réuniront les 25 et 27 août pour leur symposium annuel à Jackson Hole, Wyoming.

Les actions américaines ont hurlé à la hausse cet été, malgré les avertissements de la Fed selon lesquels les attentes d'un pic d'inflation et d'un soi-disant pivot dovish de la banque centrale pourraient être prématurées.

Certains investisseurs pensent que le président Jerome Powell repoussera à nouveau l'optimisme du marché, en rappelant aux investisseurs qu'il y a encore un rapport sur l'inflation et un autre chiffre sur l'emploi avant la réunion de septembre de la Fed.

On attend également de plus amples détails sur la réduction par la Fed de son bilan de 9 000 milliards de dollars, connue sous le nom de resserrement quantitatif, que certains investisseurs ont signalé comme un risque potentiel pour la liquidité du marché.

Graphique : Resserrement quantitatif -

2/ENCORE DE LA DOULEUR PMI ?

Les inquiétudes concernant l'économie de la zone euro qui se dirige vers la récession s'intensifient. Les données de l'enquête flash sur l'indice des directeurs d'achat devraient permettre de savoir dans combien de temps cela pourrait se produire.

Les chiffres du mois d'août, attendus mardi, pourraient montrer un nouveau mois de contraction de l'activité économique après que l'indice composite final des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, considéré comme un bon indicateur de la santé économique, soit tombé à 49,9 en juillet, son plus bas niveau depuis 17 mois.

Les entreprises de la zone euro luttent contre la flambée des prix de l'énergie et les pénuries, l'inflation galopante et les attentes de taux d'intérêt plus élevés. L'indice du sentiment économique de l'Allemagne, l'une des principales puissances de la zone euro, a récemment montré que le sentiment des investisseurs a chuté en août, alors que les craintes grandissent que la hausse du coût de la vie ne frappe la consommation privée.

Mardi comprendra également la publication des chiffres flash PMI pour les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Graphique : Ralentissement de l'activité des entreprises -

3/LE PIÈGE À LIQUIDITÉS DE LA CHINE

De nouvelles baisses de taux se profilent en Chine, mais les analystes et les investisseurs doutent qu'elles apportent un quelconque soutien à une économie ravagée par une crise immobilière et des blocages étrangleurs COVID-19.

La People's Bank of China fixe lundi le "Loan Prime Rate" pour les emprunts à un an et à cinq ans - la base pour les prêts commerciaux et les prêts hypothécaires, respectivement - après avoir récemment surpris les marchés en réduisant les taux de prêt bancaires clés.

Cette décision a alimenté les craintes de ralentissement qui ont fait glisser le yuan à son plus bas niveau depuis deux mois.

La PBOC incite les banques à prêter davantage et à injecter de l'argent dans le système financier. Mais la demande d'emprunt n'est tout simplement pas là, les entreprises s'inquiétant des perspectives économiques et les consommateurs se méfiant de la chute des prix de l'immobilier.

Graphique : Chute de la demande -

4/POINTS DE VUE SUR LES PRIX

Alors que les marchés s'agitent au moindre soupçon que l'inflation galopante a atteint un pic ou reste à des sommets de quatre décennies, la mesure des prix préférée de la Réserve fédérale américaine est attendue le 26 août.

La publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour juillet intervient après qu'une autre mesure clé de l'inflation, l'indice des prix à la consommation, soit restée stable sur une base mensuelle en juillet, la plus grande décélération mensuelle de la hausse des prix depuis 1973, un résultat qui a encouragé les investisseurs en bourse.

Au cours des 12 mois jusqu'en juin, l'indice des prix PCE a progressé de 6,8 %, la plus forte augmentation depuis janvier 1982.

Avec les craintes de récession qui persistent et les investisseurs avides de tout indice sur la force de l'économie, les données sur les ventes de logements neufs seront publiées mardi et les biens durables mercredi.

L'inflation américaine a-t-elle atteint un pic ? -

5/SIX MOIS DE GUERRE

Mercredi marque l'anniversaire des six mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ou opération militaire spéciale comme l'a appelée Moscou.

Non seulement cette invasion a été une tragédie humanitaire et a plongé le monde dans une nouvelle guerre froide, mais elle a également été un facteur clé des inquiétudes croissantes liées à la récession, en particulier en Europe où une crise du gaz se profile.

Les prix du gaz dans la région ont presque triplé depuis le seul mois de juin. Le rationnement dans des économies puissantes comme l'Allemagne pourrait bien être nécessaire, mais la BCE, la Banque d'Angleterre et d'autres sont catégoriques : elles doivent tout simplement écraser l'inflation qu'elle alimente.

D'autres marchés très sensibles se sont révélés remarquablement élastiques. Le blé et le maïs - dont l'Ukraine et la Russie sont toutes deux d'énormes fournisseurs - sont redescendus en flèche, tandis que la principale source de revenus de Moscou, le pétrole, se vend désormais moins cher qu'au début de l'invasion.

Graphique : Six mois de guerre en Ukraine -