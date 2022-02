Préparez votre watchlist !

10 valeurs qui surperforment en ce début d’année :

Dans les secteurs qui tiennent bien en ce début d’année, nous retrouvons quelques valeurs de la transition énergétique et plus précisément du recyclage des métaux qui profitent de la hausse des prix du manganèse et du nickel pour Eramet ou du cuivre pour Aurubis. Les valeurs bancaires tiennent aussi plutôt bien, à l’image de Signature Bank aux Etats-Unis ou BNP Paribas en France. Les cours du Brent et du WTI soutiennent les valeurs pétrolières telles que Pason Systems ou TotalEnergies. Le fret maritime continue de surprendre avec des chaînes d'approvisionnement toujours embourbées (nous retenons des valeurs comme Global Ship Lease, Eagle Bulk Shipping, etc). Enfin, au cas par cas, on peut voir des configurations techniques intéressantes portées par des fondamentaux solides sur des valeurs françaises telles que Rexel dans la distribution de matériel électrique, Vinci dans la construction qui retrouve ses plus hauts d'avant crise ou encore Dassault Aviation qui a récemment annoncé la vente de 42 Rafale à l’Indonésie.

10 valeurs de croissance en fort repli à surveiller :

Le segment des valeurs de croissance peine sous le coup de politiques monétaires moins accommodantes depuis les premières annonces de possibles remontées des taux dès décembre dernier. Voici dix actions de croissance très qualitatives mais dont les ratios de valorisation n’étaient plus tout à fait justifiables à l’heure de la remontée des taux. Les valeurs présentées ont des niveaux d’endettement faibles, une croissance supérieure à leurs marchés respectifs, des ratios de rentabilité parmi les importants et des valorisations qui se dégonflent progressivement avec la chute de leur cours. Elles restent des entreprises intéressantes pour un investisseur dans une optique long terme. Ces valeurs ont toutes les caractéristiques pour surperformer leur marché dans le cas où les indices se remettent à repartir dans une tendance haussière affirmée, ce qui n’est pas encore le cas.

Dans cette sélection d’actions à mettre dans votre watchlist, on retrouve :