Préparez-vous à ce que les grandes banques centrales se déphasent : les responsables politiques

Ces dernières années, les banques centrales ont mis en place des mesures de relance sans précédent pour soutenir la croissance, mais l'excès de liquidités a maintenant poussé l'inflation à des sommets de plusieurs décennies dans une grande partie du monde, ce qui fait craindre que les responsables politiques ne prennent du retard.

La Réserve fédérale américaine devrait montrer la voie en relevant ses taux dès la semaine prochaine, tandis que la Banque du Japon, à l'autre bout du spectre, devrait maintenir une politique exceptionnellement souple pour les années à venir.

"Le problème ici est que ce que fait la Fed, a des implications pour les États-Unis, cela a des implications pour d'autres pays, en particulier ceux qui ont des niveaux élevés de dette libellée en dollars", a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

"Cela pourrait jeter de l'eau froide sur ce qui, pour certains pays, est déjà une faible reprise", a-t-elle déclaré lors d'un panel du Forum économique mondial, ajoutant que les pays dont la dette en dollars est élevée devraient se refinancer dès maintenant.

En effet, les attentes d'une action plus rapide de la Fed ont déjà fait grimper les coûts d'emprunt à travers le monde et le rendement des obligations allemandes à 10 ans est brièvement passé en territoire positif cette semaine pour la première fois depuis début 2019.

Mme Georgieva a déclaré qu'il était impératif de contenir la pandémie et de stimuler les taux de vaccination pour combler le fossé qui se creuse entre les pays riches et les pays pauvres, et pour garantir la croissance future pour tous. "Le monde doit dépenser les milliards nécessaires pour contenir le COVID afin de gagner des trillions en termes de production", a-t-elle déclaré.

Le problème de l'inflation est que ses taux sont désormais très différents dans le monde, ce qui entraîne des tensions sociales et politiques plus ou moins fortes à mesure que le prix des biens de consommation courante, de la nourriture aux carburants, s'envole.

Aux États-Unis, l'inflation atteint désormais 7 %, soit le taux le plus élevé depuis 1982, et semble s'obstiner, ce qui amène les responsables politiques à renoncer à l'idée que cette flambée soit transitoire. Pendant ce temps, dans la zone euro, la croissance des prix est de 5,0 %, mais elle devrait repasser sous la barre des 2 % d'ici la fin de l'année, tandis qu'au Japon, le taux n'est que de 0,6 %.

VITESSE VARIABLE

La grande différence réside dans le fait que la reprise américaine est bien avancée, ce qui entraîne le genre de flambée des salaires et de tensions sur le marché du travail que les autres ne connaissent pas encore.

"Quand je regarde le marché du travail, nous ne vivons rien de comparable à la grande démission et nos chiffres de participation à l'emploi se rapprochent du niveau pré-pandémique", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, au panel en ligne.

"Si seulement ces deux facteurs, si vous les examinez attentivement, indiquent clairement que nous n'avançons pas à la même vitesse et qu'il est peu probable que nous connaissions le même type de hausse de l'inflation que le marché américain", a-t-elle ajouté.

Néanmoins, la BCE a également commencé à s'éloigner de sa politique exceptionnellement facile et prévoit de continuer à réduire ses achats d'actifs tout au long de l'année, a ajouté Mme Lagarde.

De son côté, le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré que sa banque n'envisageait même pas encore de prendre cette direction.

"Nous n'avons pas peur de l'inflation parce que l'inflation (au Japon) est si faible", a déclaré M. Kuroda. "Contrairement aux États-Unis ou à l'Europe, nous devons poursuivre notre politique monétaire extrêmement accommodante et facile pour le moment."