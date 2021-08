Bourse de Paris : Prérentrée studieuse pour la Fed

Les marchés actions ont repris leur train de sénateur depuis lundi, après quelques frayeurs au cours de la semaine précédente. Pendant que le S&P500 et le Nasdaq signaient leur 50e record de l'année, la plupart des autres indices ont grappillé quelques points. A deux exceptions notables. Le CAC40 français, parce que les valeurs du luxe, surreprésentées dans l'indice, ont encore souffert hier, en particulier LVMH. Et le SMI suisse, lesté par le poids lourd Novartis après l'échec d'un développement clinique à un stade avancé. Quand les stars sont à la peine, les déséquilibres structurels de certains indices sont plus visibles. Le luxe représente environ le quart du flottant du CAC40, tandis que le trio Nestlé, Roche, Novartis pèse plus de 50% du SMI.

Mais Wall Street n'a pas grand-chose à faire des atermoiements de certaines places européennes. Les records s'empilent donc et le S&P500 gagne 19,4% en 2021. Inutile d'être frappé du complexe du cornflakes, le CAC40 gagne encore 20% sur la même période, mais l'avance de la Bourse de Paris a fondu comme neige au soleil dernièrement. Autant les investisseurs avaient l'air agités la semaine dernière à l'approche de plusieurs rendez-vous décisifs pour la politique monétaire aux Etats-Unis, autant ils semblent pragmatiques depuis. Ils attendent des déclarations importantes du président de la Fed, Jerome Powell, depuis le symposium de Jackson Hole vendredi. J'en ai parlé hier dans cette chronique, l'institution a peut-être trouvé la bonne stratégie pour expliquer au marché que certaines mesures de soutien ne sont plus justifiées. Il s'agira comme souvent d'un exercice mêlant communication et nécessités économiques, dans lequel Powell est plutôt bon. Les banques centrales sont capables de commettre quelques bévues – la BCE version 2011 par exemple – mais la voie a l'air assez bien tracée cette fois.

Dans le même temps, les démocrates se sont mis d'accord sur les grandes lignes du plan de dépenses voulu par Joe Biden pour essayer de réparer le modèle social et les infrastructures aux Etats-Unis. A force d'empiler, les centaines de milliards et les procédures parlementaires, on se perd un peu dans les méandres de la politique à Washington. Je crois qu'il faut retenir que la majorité doit encore peaufiner les derniers détails du projet qui sera mis au vote au début de l'automne et qui pourrait porter sur 3 500 milliards de dollars dans le social, l'emploi et la lutte contre le changement climatique. Cela viendrait s'ajouter aux 1 200 milliards de dollars prévus pour les infrastructures, qui doit faire l'objet d'une validation finale à la fin du mois. L'opposition républicaine va tenter de raboter des dépenses qu'elle juge beaucoup trop élevées. Mais en marge de la politique monétaire, ces investissements seront une composante du moral des agents économiques sur la fin de l'année, avec un impact direct sur les marchés actions.

On notera aujourd'hui une résurgence de publications trimestrielles, à l'approche de la date-butoir du 31 août, et la confirmation d'une bonne tenue des marchés asiatiques, même s'ils consolident leurs gains récents. Les valeurs technologiques chinoises se sont rebiffées depuis lundi, après avoir été laminées ces dernières semaines, ce qui a logiquement redonné des couleurs aux indices d'Asie du Sud-Est.

Les indicateurs avancés sont plus hésitants ce matin en Europe, laissant entrevoir une ouverture incertaine.

Les temps forts économiques du jour

Deux temps forts aujourd'hui sur les marchés, la publication de l'indice Ifo allemand du climat des affaires pour le mois d'août à 10h00 et l'annonce des commandes de biens durables de juillet aux États-Unis à 14h30.

La paire euro / dollar est stable à 1,1739 USD, pendant que l'once d'or recule à 1795 USD. Le pétrole perd un peu de terrain après son rebond, à 70,66 USD le baril de Brent et à 67,14 USD le baril WTI. Le rendement de la dette américaine est remonté légèrement à 1,29% sur 10 ans, tandis que celui du Bund allemand reste stable à -0,48%. Baissier hier, le Bitcoin reprend 1 % à 48 150 USD ce matin.

Les principaux changements de recommandations

Admiral Group : Jefferies démarre le suivi à sousperformance en visant 2600 GBp.

Asos : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 5400 GBp.

Beazley : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 490 GBp.

Boohoo : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 400 GBp.

Cembra : Julius Bär réduit son objectif de cours de 115 à 75 CHF. Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 78 CHF.

Dätwyler : Research Partners relève son objectif de cours de 300 à 350 CHF.

Direct Line : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 390 GBp.

Hiscox : Jefferies reprend le suivi à conserver en visant 950 GBp.

GEA Group : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 36 EUR.

LendInvest : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 270 GBp.

Next : Deutsche Bank reprend le suivi à l'achat en visant 9200 GBp.

NIBE Industrier : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 120 SEK.

Pets at Home : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 540 à 570 GBp.

Puma : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 120 EUR.

Royal Unibrew : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 770 à 800 DKK.

Sabre Insurance : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 240 GBp.

Schindler : Stifel passe d'acheter à conserver en visant 315 CHF.

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes