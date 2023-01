Près d'un quart des jeunes Néerlandais nient l'Holocauste ou pensent qu'il est exagéré - enquête

Les Pays-Bas sont l'un des six pays interrogés sur la sensibilisation à l'Holocauste par Claims Conference, une organisation à but non lucratif qui s'efforce de décrocher une compensation matérielle pour les survivants de l'Holocauste. Les autres pays sont l'Autriche, le Canada, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Des entretiens avec 2 000 personnes de plus de 18 ans ont montré que 12 % des personnes interrogées aux Pays-Bas pensaient que l'Holocauste était un mythe ou était exagéré - le chiffre le plus élevé parmi les pays étudiés.

Ce chiffre passe à 23 % pour les personnes nées après 1980, selon l'enquête, contre 15 % aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

"Ce n'est pas seulement très choquant, c'est aussi très grave (...) En tant que société, nous avons beaucoup de travail à faire. Et nous devons le faire rapidement", a déclaré la ministre néerlandaise de la Justice Dilan Yesilgoz-Zegerius sur son compte Twitter en réaction à l'enquête.

Gideon Taylor, président de la Claims Conference, a déclaré dans un communiqué que les résultats faisaient partie d'une tendance croissante.

"Enquête après enquête, nous continuons à assister à un déclin de la connaissance et de la conscience de l'Holocauste. La tendance au déni et à la déformation de l'Holocauste est tout aussi inquiétante", a déclaré Taylor.

L'Holocauste, également connu sous le nom de Shoah, est le génocide des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 1945, l'Allemagne nazie et ses collaborateurs ont systématiquement assassiné quelque six millions de Juifs dans toute l'Europe occupée par l'Allemagne.

Rien qu'aux Pays-Bas, il y avait une population estimée à près de 150 000 Juifs avant le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Environ 75 % de cette population a été assassinée.

En réponse à ces conclusions, la Fondation Anne Frank, basée à Amsterdam, a lancé un appel en faveur d'une plus grande éducation sur l'Holocauste dans les écoles.

Anne Frank est connue dans le monde entier pour le journal intime qu'elle a tenu alors qu'elle vivait cachée pendant l'occupation nazie. Il a été publié après sa mort au camp de Bergen Belsen à l'âge de 15 ans.